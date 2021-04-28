Арестович: на засіданні ТКГ представник Росії визнав, що мова про "республіки" не йде
У російській делегації визнали, що запрошені з ОРДЛО представники не є суб'єктами переговорного процесу. Це сталося під час засідання Тристоронньої контактної групи.
За словами Арестовича, "даний представник Росії визнав, що, хоча, і існують збройні формування ОРДЛО, але, як суб'єкта переговорів, їх немає".
"Росія, як відомо, завжди наполягає на тому, що не є стороною конфлікту і що Україна має вести переговори з ОРДЛО. Однак сьогодні один високопоставлений представник з російської сторони, не буду говорити хто, все-таки є дипломатичний етикет, сказав: ми, природно, визнаємо територіальну цілісність України. Ця людина також сказала: мови про" республіки", природно, не йде", - заявив Арестович.
Нагадаємо, в понеділок президент Володимир Зеленський заявив, що ТКГ вже на фініші узгодження режиму тиші на Донбасі. Очікувалося, що відповідне рішення ухвалять на сьогоднішньому засіданні.
Крім того, нещодавно голова української делегації Леонід Кравчук розповів, що в ТКГ обговорюють введення санкцій за порушення режиму "тиші" на Донбасі. Планувалося, що відповідний документ підпишуть на засіданні 28 квітня.
Як писало РБК-Україна, в Офісі президента Володимира Зеленського пропонували ввести більш сувору відповідальність за снайперські обстріли на Донбасі.