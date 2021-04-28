Арестович: на засіданні ТКГ представник Росії визнав, що мова про "республіки" не йде

У російській делегації визнали, що запрошені з ОРДЛО представники не є суб'єктами переговорного процесу. Це сталося під час засідання Тристоронньої контактної групи .

За словами Арестовича, "даний представник Росії визнав, що, хоча, і існують збройні формування ОРДЛО, але, як суб'єкта переговорів, їх немає".

"Росія, як відомо, завжди наполягає на тому, що не є стороною конфлікту і що Україна має вести переговори з ОРДЛО. Однак сьогодні один високопоставлений представник з російської сторони, не буду говорити хто, все-таки є дипломатичний етикет, сказав: ми, природно, визнаємо територіальну цілісність України. Ця людина також сказала: мови про" республіки", природно, не йде", - заявив Арестович.

При цьому спікер української делегації в ТКГ не підтвердив, і не спростував, чи є зазначений представник від Росії Дмитром Козаком, заступником адміністрації російського президента.