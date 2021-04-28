ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ТКГ продовжить домовлятися про "великоднє перемир'я" на Донбасі

Новость на русском → Середа 28 квітня 2021 21:38
ТКГ продовжить домовлятися про "великоднє перемир'я" на Донбасі Фото: глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Тристороння контактна група на сьогоднішньому засіданні не змогла домовитися про "великоднє перемир'я" на Донбасі. Однак глави делегацій погодили в загальному вигляді ідею встановлення перемир'я на Донбасі.

Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ у Telegram.

"Головною темою обговорення стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для якого виступає настання Великодніх свят", - йдеться в повідомленні.

В українській делегації зазначили, що сторони суттєво наблизилися до взаємного розуміння та погодили ідею встановлення "Великоднього перемир'я".

"Сторони погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів щодо вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню. Консультації тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ТКГ вже на фініші узгодження режиму "тиші" в Донбасі. Очікувалося, що відповідне рішення буде прийнято на сьогоднішньому засіданні.

Крім того, глава української делегації Леонід Кравчук розповів, що в ТКГ обговорюють введення санкцій за порушення режиму "тиші" на Донбасі. Планувалося, що документ підпишуть на засіданні 28 квітня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Контактная група перемирие Донбас
NEWS
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
Київ виходить з локдауна: опублікований повний список пом'якшень
DAILY
Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Галина Третьякова: Ми маємо платити пенсіонерам з окупованого Донбасу