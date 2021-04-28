ТКГ продовжить домовлятися про "великоднє перемир'я" на Донбасі
Тристороння контактна група на сьогоднішньому засіданні не змогла домовитися про "великоднє перемир'я" на Донбасі. Однак глави делегацій погодили в загальному вигляді ідею встановлення перемир'я на Донбасі.
Про це повідомляє прес-служба української делегації в ТКГ у Telegram.
"Головною темою обговорення стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для якого виступає настання Великодніх свят", - йдеться в повідомленні.
В українській делегації зазначили, що сторони суттєво наблизилися до взаємного розуміння та погодили ідею встановлення "Великоднього перемир'я".
"Сторони погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів щодо вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню. Консультації тривають", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ТКГ вже на фініші узгодження режиму "тиші" в Донбасі. Очікувалося, що відповідне рішення буде прийнято на сьогоднішньому засіданні.
Крім того, глава української делегації Леонід Кравчук розповів, що в ТКГ обговорюють введення санкцій за порушення режиму "тиші" на Донбасі. Планувалося, що документ підпишуть на засіданні 28 квітня.