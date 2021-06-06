RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кравчук назвав ще одне можливе місце зустрічей ТКГ замість Білорусі

Автор: Юлія Струк, Дмитро Левицький

Глава української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук переконаний, що зустрічі групи необхідно замість Білорусі перенести до нейтральної країни. На його думку, це може бути Швейцарія чи Фінляндія.

Про це Кравчук заявив у "Рандеву з Яніною Соколовою".

"На мою думку, треба було б перенести (переговори ТКГ, - ред.) у нейтральну країну. Ну скажімо, у Швейцарію чи Фінляндію. Можна перенести і туди, де приймалася Будапештська угода про без'ядерний статус України. Можливо б це був місточок до того, аби поєднати майбутні перемовини з прийнятим документом про без'ядерний статус", - сказав глава української делегації у ТКГ.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що зустріч глав США і Росії вплине на переговорний процес по Донбасу в нормандському форматі і ТКГ. Лідери цих країн будуть обговорювати українське питання.

Як писало РБК-Україна, глава української делегації у тристоронній контактній групі також вважає, що перенесення переговорів з Білорусі дозволило б змінити формат ТКГ. На його думку, переговорний процес у ТКГ міг би вийти на рівень посадових осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України БілорусьКравчукКонтактная група