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Кравчук назвал еще одно возможное место встреч ТКГ вместо Беларуси

Автор: Юлия Струк, Дмитрий Левицкий

Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук убежден, что встречи группы необходимо вместо Беларуси перенести в нейтральную страну. По его мнению, это может быть Швейцария или Финляндия.

Об этом Кравчук заявил в "Рандеву с Яниной Соколовой".

"По моему мнению, надо было бы перенести (переговоры ТКГ, - ред.) в нейтральную страну. Ну скажем, в Швейцарию или Финляндию. Можно перенести и туда, где принималось Будапештское соглашение о безъядерном статусе Украины. Возможно бы это был мостик к тому, чтобы совместить будущие переговоры с принятым документом о безъядерном статусе", - сказал глава украинской делегации в ТКГ.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что встреча глав США и России повлияет на переговорный процесс по Донбассу в нормандском формате и ТКГ. Лидеры этих стран будут обсуждать украинский вопрос.

Как писало РБК-Украина, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе также считает, что перенос переговоров из Беларуси позволил бы изменить формат ТКГ. По его мнению, переговорный процесс в ТКГ мог бы выйти на уровень должностных лиц.

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