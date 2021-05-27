Кравчук про зустріч Байдена і Путіна: вплине на ТКГ і нормандський формат

Зустріч президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним вплине на переговорний процес щодо Донбасу в нормандському форматі і Тристоронній контактній групі (ТКГ). Лідери цих країн обговорюватимуть українське питання.

Зокрема, Кравчук висловив упевненість в тому, що Байден і Путін обговорять українське питання.

"Питання в тому, в якому форматі воно буде обговорюватися і чи потрібні консультації з боку України як жертви російської агресії... Але вірю, що президент США конкретно в своєму стилі поставить питання перед Росією, що вона повинна припинити агресію проти України і вивести свої збройні сили. Я думаю, таке питання буде поставлено і це, безумовно, вплине в майбутньому на нашу роботу на мінському майданчику і в нормандському форматі", - зазначив Кравчук.