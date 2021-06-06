ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Хоча б по телефону: Кравчук пропонує Байдену до зустрічі з Путіним поспілкуватися із Зеленським

Новость на русском →
Україна, Неділя 06 червня 2021 18:56
Хоча б по телефону: Кравчук пропонує Байдену до зустрічі з Путіним поспілкуватися із Зеленським Фото: глава української делегації у ТКГ (leonid-kravchuk.com.ua)
Автор: Юлія Струк

Глава української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що президенту США Джо Байдену перед зустріччю з російським колегою Володимиром Путіним було б варто поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським. Хоча б по телефону.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Дім".

"Я б хотів, щоб перед зустріччю Путіна і Байдена Байден поговорив хоча б по телефону з президентом Зеленським. Тому що я розумію, що під час цієї зустрічі тема України буде присутня, це вже очевидно", - зазначив Кравчук.

За словами глави української делегації у ТКГ, ніхто не знає ситуацію в Україні і на сході краще, ніж Зеленський. Кравчук вважає, що отримана від глави України інформація могла б бути корисною Байдену на зустрічі з президентом РФ.

Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що зустріч глав США і Росії вплине на переговорний процес по Донбасу в нормандському форматі і ТКГ. Лідери цих країн будуть обговорювати українське питання.

Як писало РБК-Україна, в Швейцарії опрацьовують заходи з обмеження доступу літальних апаратів у повітряний простір над Женевою на час саміту лідерів США і Росії.

Так, колумніст газети Tribune de Genève Ален Журдан вважає, що саміт президентів США і РФ може пройти не в Женеві.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Володимир Зеленський Володимир Путін Джозеф Байден Кравчук
NEWS
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
Зеленський і Байден проведуть сьогодні телефонну розмову
DAILY
Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Межі дозволеного. Що дадуть ковід-сертифікати в Україні та ЄС