Хоча б по телефону: Кравчук пропонує Байдену до зустрічі з Путіним поспілкуватися із Зеленським
Глава української делегації у тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що президенту США Джо Байдену перед зустріччю з російським колегою Володимиром Путіним було б варто поспілкуватися з президентом України Володимиром Зеленським. Хоча б по телефону.
"Я б хотів, щоб перед зустріччю Путіна і Байдена Байден поговорив хоча б по телефону з президентом Зеленським. Тому що я розумію, що під час цієї зустрічі тема України буде присутня, це вже очевидно", - зазначив Кравчук.
За словами глави української делегації у ТКГ, ніхто не знає ситуацію в Україні і на сході краще, ніж Зеленський. Кравчук вважає, що отримана від глави України інформація могла б бути корисною Байдену на зустрічі з президентом РФ.
Нагадаємо, раніше Кравчук заявив, що зустріч глав США і Росії вплине на переговорний процес по Донбасу в нормандському форматі і ТКГ. Лідери цих країн будуть обговорювати українське питання.
Як писало РБК-Україна, в Швейцарії опрацьовують заходи з обмеження доступу літальних апаратів у повітряний простір над Женевою на час саміту лідерів США і Росії.
Так, колумніст газети Tribune de Genève Ален Журдан вважає, що саміт президентів США і РФ може пройти не в Женеві.