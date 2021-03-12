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Кравчук допускає зустріч Зеленського та Путіна: треба домовлятися

Автор: РБК-Україна

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук допускає зустріч президента Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним. На його думку, сторони повинні домовлятися.

Про це заявив журналістам.

За його словами, щодо прямих контактів Зеленського і Путіна є різні думки, але вони мають відбутися.

"Я вважаю, що, коли мова йде про такі питання, як війна і мир, життя і смерть, коли мова йде про Україну, суверенітет, територіальну цілісність і незалежності, потрібно обов'язково зустрічатися і домовлятися", - зазначив Кравчук.

Він також підкреслив, що в такому разі стане зрозумілою позиція опонента і будь-які маніпуляції відійдуть на задній план.

"Головне - досягти мети", - додав Кравчук.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що знайде формат для зустрічі з кожним учасником "нормандської четвірки", якщо найближчим часом не відбудеться саміт.

У той же час у Кремлі відзначили, що така зустріч повинна бути добре підготовлена. А у випадку Путіна і Зеленського така підготовка полягає у виконанні домовленостей.

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Новини України Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінКравчук
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