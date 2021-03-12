Кравчук допускает встречу Зеленского и Путина: нужно договариваться

По его словам, насчет прямых контактов Зеленского и Путина есть разные мнения, но они должны состояться.

"Я считаю, что, когда речь идет о таких вопросах, как война и мир, жизнь и смерть, когда речь идет об Украине, суверенитете, территориальной целостности и независимости, нужно обязательно встречаться и договариваться", - отметил Кравчук.

Он также подчеркнул, что в таком случае станет ясной позиция оппонента и любые манипуляции отойдут на задний план.

"Главное - достичь цели", - добавил Кравчук.