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Контактів Путіна з Зеленським поки не планується, - Кремль

Новость на русском → Москва, Четвер 11 березня 2021 11:56
Контактів Путіна з Зеленським поки не планується, - Кремль Фото: Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

Президент Росії Володимир Путін поки не планує контактів з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому в Кремлі не виключили можливість телефонної розмови між лідерами країн.

Про це заявив прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков, передає "Газета.ру".

"Що стосується конкретно візиту або двосторонніх контактів, яких-небудь конкретних ініціатив ми не отримували. При необхідності контакти телефону можуть бути організовані оперативно", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, раніше в Кремлі не виключали можливість зустрічі Путіна і Зеленського. При цьому Пєсков зазначав, що така зустріч повинна бути добре підготовлена.

До цього Зеленський анонсував підготовку нормандської зустрічі. При цьому президент України пообіцяв, що якщо така зустріч не відбудеться, він знайде інший формат переговорів з кожною стороною.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці минулого року деякі Telegram-канали з посиланням на джерела в Офісі президента повідомили, що нібито Банкова запросила переговори Зеленського і Путіна. Зазначалося, що українська сторона нібито хотіла цією бесідою прискорити обмін полоненими. Тоді в Кремлі спростували підготовку таких переговорів.

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