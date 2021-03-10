У Кремлі розповіли про можливість зустрічі Зеленського і Путіна

Прес-секретар російського президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі глави держави Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Він підкреслив, що будь-яка зустріч повинна бути добре підготовлена.

"Президент Путін ніколи не спростовує апріорі будь-які зустрічі, тим більше коли зустрічі можуть бути результативними і принести користь всім", - зазначив Пєсков.

Він підкреслив, що будь-яка зустріч повинна бути добре підготовлена, а в даному випадку підготовка полягає у виконанні домовленостей.

"В цьому випадку кращою підготовкою може і повинно бути виконання раніше досягнутих домовленостей, в першу чергу ми говоримо про мінський комплекс заходів, в другу чергу говоримо про ті домовленості, які були досягнуті в Парижі", - заявив прес-секретар Путіна.