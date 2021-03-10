У Кремлі розповіли про можливість зустрічі Зеленського і Путіна
Прес-секретар російського президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував можливість зустрічі глави держави Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Він підкреслив, що будь-яка зустріч повинна бути добре підготовлена.
Про це повідомляють "Известия".
"Президент Путін ніколи не спростовує апріорі будь-які зустрічі, тим більше коли зустрічі можуть бути результативними і принести користь всім", - зазначив Пєсков.
Він підкреслив, що будь-яка зустріч повинна бути добре підготовлена, а в даному випадку підготовка полягає у виконанні домовленостей.
"В цьому випадку кращою підготовкою може і повинно бути виконання раніше досягнутих домовленостей, в першу чергу ми говоримо про мінський комплекс заходів, в другу чергу говоримо про ті домовленості, які були досягнуті в Парижі", - заявив прес-секретар Путіна.
Нагадаємо, на початку грудня 2020 року влада Росії виключила можливість зустрічі Путіна з Зеленським найближчим часом.
Як писало РБК-Україна, в кінці листопада деякі Telegram-канали нібито з посиланням на джерела в Офісі президента повідомили, що Банкова запросила переговори Зеленського і Путіна. Нібито українська сторона хотіла цією розмовою прискорити обмін полоненими, але в Кремлі спростували підготовку таких перемовин.