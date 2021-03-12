Кравчук допускає зустріч Зеленського та Путіна: треба домовлятися

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук допускає зустріч президента Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним . На його думку, сторони повинні домовлятися.

За його словами, щодо прямих контактів Зеленського і Путіна є різні думки, але вони мають відбутися.

"Я вважаю, що, коли мова йде про такі питання, як війна і мир, життя і смерть, коли мова йде про Україну, суверенітет, територіальну цілісність і незалежності, потрібно обов'язково зустрічатися і домовлятися", - зазначив Кравчук.

Він також підкреслив, що в такому разі стане зрозумілою позиція опонента і будь-які маніпуляції відійдуть на задній план.

"Головне - досягти мети", - додав Кравчук.