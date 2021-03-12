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Кравчук допускает встречу Зеленского и Путина: нужно договариваться

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 16:46
Кравчук допускает встречу Зеленского и Путина: нужно договариваться Фото: Леонид Кравчук (leonid kravchuk com ua)
Автор: РБК-Украина

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук допускает встречу президента Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным. По его мнению, стороны должны договариваться.

Об этом он заявил журналистам.

По его словам, насчет прямых контактов Зеленского и Путина есть разные мнения, но они должны состояться.

"Я считаю, что, когда речь идет о таких вопросах, как война и мир, жизнь и смерть, когда речь идет об Украине, суверенитете, территориальной целостности и независимости, нужно обязательно встречаться и договариваться", - отметил Кравчук.

Он также подчеркнул, что в таком случае станет ясной позиция оппонента и любые манипуляции отойдут на задний план.

"Главное - достичь цели", - добавил Кравчук.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что найдет формат для встречи с каждым участником "нормандской четверки", если в ближайшее время не состоится саммит.

В то же время в Кремле отметили, что такая встреча должна быть хорошо подготовлена. А в случае Путина и Зеленского такая подготовка заключается в выполнении договоренностей.

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