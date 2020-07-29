Разумков назвав умови проведення виборів у ОРДЛО

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Проведення виборів у ОРДЛО не можна робити для політичного піару

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей можуть бути проведені тільки при певних умовах. При цьому він зазначив, що проведення виборів в ОРДЛО не можна робити для політичного піару.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

"Сукупність демократії, можливості вільного волевиявлення і безпеки - це три головні позиції, без яких неможливе проведення будь-яких виборів", - зазначив Разумков.

Він також додав, що вибори не повинні проходити, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.

Нагадаємо, Рада восени може змінити закон про "особливий статус" Донбасу.

Крім того, у Раді нацбезпеки і оборони не бачать можливості для проведення виборів на Донбасі.