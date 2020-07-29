ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Разумков назвав умови проведення виборів у ОРДЛО

Середа 29 липня 2020 14:57
Разумков назвав умови проведення виборів у ОРДЛО
Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Проведення виборів у ОРДЛО не можна робити для політичного піару

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що вибори на тимчасово окупованій території Донецької і Луганської областей можуть бути проведені тільки при певних умовах. При цьому він зазначив, що проведення виборів в ОРДЛО не можна робити для політичного піару.

Про це повідомляє прес-служба ВР.

"Сукупність демократії, можливості вільного волевиявлення і безпеки - це три головні позиції, без яких неможливе проведення будь-яких виборів", - зазначив Разумков.

Він також додав, що вибори не повинні проходити, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.

Нагадаємо, Рада восени може змінити закон про "особливий статус" Донбасу.

Крім того, у Раді нацбезпеки і оборони не бачать можливості для проведення виборів на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України выборыОРДЛОДмитро Разумков
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся