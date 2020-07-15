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Рада восени може змінити закон про "особливий статус" Донбасу

Середа 15 липня 2020 08:45
Рада восени може змінити закон про "особливий статус" Донбасу
Фото: Андрій Костін (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Особливих розбіжностей на переговорах це питання не викликає

Закон про "особливий статус" ОРДЛО на тимчасовій основі набуває чинності після проведення там виборів. Конкретний текст "формули Штайнмайера" Україна погодила восени минулого року, який необхідно ввести в цей закон.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вибори і "особливий статус": що відбувається у переговорах по Донбасу".

Представник України в політичній підгрупі Мінської ТКГ, голова комітету ВР з правової політики Андрій Костін розповів, що особливих розбіжностей на переговорах це питання не викликає, справа лише в невеликих технічних нюансах.

Ці правки Рада зможе розглянути на осінній сесії або навіть раніше, якщо буде збиратися на позачергові засідання під час канікул, додав Костін.

Нагадаємо, в кінці червня українська сторона під час засідання ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі підняла питання повернення окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Зазначимо, німецьке видання Spiegel писало, що Кремль на зустріч політичних радників зажадав від України до 6 липня подати проект закону про закріплення особливого статусу Донбасу в Конституції.

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