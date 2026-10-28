ua en ru
Ср, 28 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Кравченко заявил, что в ГУР хотели на него "напасть": источники РБК-Украина опровергли фейк

18:55 28.10.2026 Ср
2 мин
aimg Ульяна Безпалько aimg Иван Носальский
Кравченко заявил, что в ГУР хотели на него "напасть": источники РБК-Украина опровергли фейк Фото: Руслан Кравченко (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Бывший генпрокурор Руслан Кравченко утверждает, что украинским разведчикам якобы приказали организовать на него нападение. Эта информация фейковая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кравченко в Telegram и комментарий информированных источников.

Собеседники РБК-Украина подчеркнули, что Главное управление разведки не имеет никакого отношения к тому, что написал Кравченко. Кроме того, по словам источников, военные разведчики не осуществляли бы никаких силовых мер на территории страны-партнера, последовательно поддерживающей Украину.

"Никакие подобные указания не могли быть получены. Мы уважаем международное право и наших партнеров", - отметили источники.

Что написал Кравченко

Бывший генеральный прокурор сегодня, 28 октября, заявил, что еще в сентябре "получил информацию" о направлении за ним "группы лиц", которая якобы должна была совершить против него "противоправные насильственные действия".

В этом контексте Кравченко добавил, что в Австрии задержаны двое военнослужащих "Артан".

Как утверждает экс-генпрокурор, один из воинов якобы раньше работал в службе внешнего наблюдения НАБУ, а командир подразделения Виктор Торкотюк во время задержания подчиненных также находился в Австрии.

По его словам, приказы разведчикам "поступали из Офиса президента", а Торкотюку якобы обещали должность за проведение операции.

Кравченко сбежал из Украины

Напомним, скандал вокруг Кравченко начался с момента, когда НАБУ и САП разоблачили топчиновника Офиса генпрокурора на "крышевании" мошеннических колл-центров.

После этого Кравченко подал в отставку, но напоследок решил подписать подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и покинул страну.

На фоне столь скандального решения Рада оперативно проголосовала за отставку Кравченко с должности генпрокурора.

Подробнее о скандале - в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Павел Кравченко Генпрокурор ГУР
Новости
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Зеленский назвал вероятную дату переговоров Украины, США и России
Аналитика
Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему реактивные шахеды не дают России преимущества: интервью с Киричевским