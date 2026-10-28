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Кравченко заявив, що в ГУР хотіли на нього "напасти": джерела РБК-Україна спростували фейк

18:55 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Уляна Безпалько aimg Іван Носальський
Кравченко заявив, що в ГУР хотіли на нього "напасти": джерела РБК-Україна спростували фейк Фото: Руслан Кравченко (Getty Images)
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Колишній генпрокурор Руслан Кравченко стверджує, що українським розвідникам начебто наказали організувати на нього напад. Ця інформація є фейковою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кравченка в Telegram та коментар інформованих джерел.

Співрозмовники РБК-Україна наголосили, що Головне управління розвідки не має жодного відношення до того, про що написав Кравченко. Крім того, за словами джерел, воєнні розвідники не здійснювали б жодних силових заходів на території країни-партнера, яка послідовно підтримує Україну.

"Жодних подібних вказівок не могло бути отримано. Ми поважаємо міжнародне право і наших партнерів", - зазначили джерела.

Що написав Кравченко

Колишній генеральний прокурор сьогодні, 28 жовтня, заявив, що ще у вересні "отримав інформацію" про направлення за ним "групи осіб", яка нібито мала вчинити проти нього "протиправні насильницькі дії".

У цьому контексті Кравченко додав, що в Австрії затримали двох військовослужбовців "Артан".

Як стверджує ексгенпрокурор, один із воїнів нібито раніше працював у службі зовнішнього спостереження НАБУ, а командир підрозділу Віктор Торкотюк під час затримання підлеглих також перебував у Австрії.

За його словами, накази розвідникам "надходили з Офісу президента", а Торкотюку нібито обіцяли посаду за проведення операції.

Кравченко втік із України

Нагадаємо, скандал навколо Кравченка розпочався з моменту, коли НАБУ та САП викрили топчиновника Офісу генпрокурора на "кришуванні" шахрайських кол-центрів.

Після цього Кравченко подав у відставку, але насамкінець вирішив підписати підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та покинув країну.

На тлі такого скандального рішення Рада оперативно проголосувала за відставку Кравченка з посади генпрокурора.

Детальніше про скандал - у матеріалі РБК-Україна.

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