Кравченко заявив, що в ГУР хотіли на нього "напасти": джерела РБК-Україна спростували фейк
Колишній генпрокурор Руслан Кравченко стверджує, що українським розвідникам начебто наказали організувати на нього напад. Ця інформація є фейковою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кравченка в Telegram та коментар інформованих джерел.
Співрозмовники РБК-Україна наголосили, що Головне управління розвідки не має жодного відношення до того, про що написав Кравченко. Крім того, за словами джерел, воєнні розвідники не здійснювали б жодних силових заходів на території країни-партнера, яка послідовно підтримує Україну.
"Жодних подібних вказівок не могло бути отримано. Ми поважаємо міжнародне право і наших партнерів", - зазначили джерела.
Що написав Кравченко
Колишній генеральний прокурор сьогодні, 28 жовтня, заявив, що ще у вересні "отримав інформацію" про направлення за ним "групи осіб", яка нібито мала вчинити проти нього "протиправні насильницькі дії".
У цьому контексті Кравченко додав, що в Австрії затримали двох військовослужбовців "Артан".
Як стверджує ексгенпрокурор, один із воїнів нібито раніше працював у службі зовнішнього спостереження НАБУ, а командир підрозділу Віктор Торкотюк під час затримання підлеглих також перебував у Австрії.
За його словами, накази розвідникам "надходили з Офісу президента", а Торкотюку нібито обіцяли посаду за проведення операції.
Кравченко втік із України
Нагадаємо, скандал навколо Кравченка розпочався з моменту, коли НАБУ та САП викрили топчиновника Офісу генпрокурора на "кришуванні" шахрайських кол-центрів.
Після цього Кравченко подав у відставку, але насамкінець вирішив підписати підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та покинув країну.
На тлі такого скандального рішення Рада оперативно проголосувала за відставку Кравченка з посади генпрокурора.
Детальніше про скандал - у матеріалі РБК-Україна.