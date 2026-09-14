Кравченко выехал из Украины через один из пунктов пропуска на границе с Польшей, - источники

Генеральный прокурор Руслан Кравченко выехал из Украины ночью 14 сентября. Он пересек границу через один из пунктов пропуска на польском направлении.
Об этом РБК-Украина сообщили собственные источники.
Как сообщил собеседник РБК-Украина, генпрокурор выехал из Украины сегодня около 02:30 из-за одного из пунктов пропуска на границе с Польшей.
Напомним, что сам Кравченко сегодня заявил, что "находится в заграничной командировке".
14 сентября генпрокурор Руслан Кравченко обнародовал видеообращение, в котором заявил, что подписал подозрение директору НАБУ Семену Кривоносу и человеку, близкому к руководителю САП Александру Клименко. Он также призвал руководителей НАБУ и САП уйти в отставку.
В НАБУ заявили, что Кривоносу на тот момент официально не вручали подозрение. В антикоррупционном бюро также отрицали заявления Кравченко об изъятии уголовных производств и любых предложениях "неприкосновенности".
По данным источников РБК-Украина в окружении президента, инициатива Кравченко по подозрению руководства НАБУ была его личной несогласованной "самодеятельностью".
В то же время президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду безотлагательно уволить Кравченко с должности, отметив, что у генпрокурора есть "только один путь".
Ранее, 7 сентября, Кравченко подал заявление об отставке после спецоперации НАБУ и САП "Карфаген", в рамках которой расследуются возможные преступления с участием должностных лиц Офиса генпрокурора.
В частности, в рамках операции, по данным следствия, разоблачена преступная организация, причастная к "крышеванию" мошеннических колл-центров, были проведены обыски в помещениях ОГП.