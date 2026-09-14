UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Кравченко виїхав з України через один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею, - джерела

10:51 14.09.2026 Пн
2 хв
Він покинув територію країни вночі 14 вересня
aimg Марія Кучерявець
Фото: Руслан Кравченко (Getty Images)

Генеральний прокурор Руслан Кравченко виїхав з України вночі 14 вересня. Він перетнув кордон через один із пунктів пропуску на польському напрямку.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Кравченко виїхав з України

Як повідомив співрозмовник РБК-Україна, генпрокурор виїхав з України сьогодні близько 02:30 через один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, що сам Кравченко сьогодні заявив, що "перебуває у закордонному відрядженні".

Скандал навколо Кравченка

14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив відеозвернення в якому заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Він також закликав керівників НАБУ і САП піти у відставку.

У НАБУ заявили, що Кривоносу станом на той момент офіційно не вручали підозру. В антикорупційному бюро також заперечили заяви Кравченка про вилучення кримінальних проваджень та будь-які пропозиції "недоторканності".

За даними джерел РБК-Україна в оточенні президента, ініціатива Кравченка щодо підозр керівництву НАБУ була його особистою неузгодженою "самодіяльністю".

Водночас президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно звільнити Кравченка з посади, зазначивши, що у генпрокурора є "тільки один шлях".

Додамо, що раніше, 7 вересня, Кравченко подав заяву про відставку після спецоперації НАБУ і САП "Карфаген", у межах якої розслідуються можливі злочини за участю посадовців Офісу генпрокурора.

Зокрема, в межах операції, за даними слідства, викрито злочинну організацію, причетну до "кришування" шахрайських кол-центрів, було проведено обшуки в приміщеннях ОГП.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Офіс ГенпрокурораНАБУСАПСемен Кривонос