Кравченко виїхав з України через один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею, - джерела

Кравченко виїхав з України

Як повідомив співрозмовник РБК-Україна, генпрокурор виїхав з України сьогодні близько 02:30 через один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею.

Нагадаємо, що сам Кравченко сьогодні заявив, що "перебуває у закордонному відрядженні".

Скандал навколо Кравченка

14 вересня генпрокурор Руслан Кравченко оприлюднив відеозвернення в якому заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та людині, близькій до керівника САП Олександра Клименка. Він також закликав керівників НАБУ і САП піти у відставку.

У НАБУ заявили, що Кривоносу станом на той момент офіційно не вручали підозру. В антикорупційному бюро також заперечили заяви Кравченка про вилучення кримінальних проваджень та будь-які пропозиції "недоторканності".

За даними джерел РБК-Україна в оточенні президента, ініціатива Кравченка щодо підозр керівництву НАБУ була його особистою неузгодженою "самодіяльністю".

Водночас президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду невідкладно звільнити Кравченка з посади, зазначивши, що у генпрокурора є "тільки один шлях".