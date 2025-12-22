В Краснодарском крае поврежден трубопровод после атаки беспилотников

На территории России продолжают фиксироваться последствия ударов беспилотников по объектам инфраструктуры.

Очередной инцидент произошел в Темрюкском районе Краснодарского края, где после повреждения трубопровода возник пожар.

Российская сторона настаивает на версии с падением фрагментов БПЛА.

Повреждение трубопровода и пожар

По данным Оперштаба Краснодарского края, "обломки" беспилотников повредили трубопровод на одном из терминалов в поселке Волна.

В результате инцидента возникло возгорание. Площадь пожара, как утверждается, составила около 100 квадратных метров. Власти заявили, что пострадавших нет.

Реакция российских структур

Оперативные службы сообщили о локализации ситуации, при этом детали о характере повреждений и возможных последствиях для работы терминала не раскрываются.

Подобная сдержанность в формулировках используется и в других случаях, связанных с ударами по инфраструктурным объектам на территории РФ.

Заявления об атаке дронов

Ранее Министерство обороны России заявило об атаке 35 украинских беспилотников по различным регионам страны.

Отдельно было указано, что шесть дронов, по утверждению ведомства, были направлены на аннексированный Россией Крым. Украина официально не комментировала эти заявления.