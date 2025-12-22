У Краснодарському краї пошкоджено трубопровід після атаки безпілотників

На території Росії продовжують фіксувати наслідки ударів безпілотників по об'єктах інфраструктури.

Черговий інцидент стався в Темрюкському районі Краснодарського краю, де після пошкодження трубопроводу виникла пожежа.

Російська сторона наполягає на версії з падінням фрагментів БПЛА.

Пошкодження трубопроводу і пожежа

За даними Оперштабу Краснодарського краю, "уламки" безпілотників пошкодили трубопровід на одному з терміналів у селищі Хвиля.

Унаслідок інциденту виникло загоряння. Площа пожежі, як стверджується, становила близько 100 квадратних метрів. Влада заявила, що постраждалих немає.

Реакція російських структур

Оперативні служби повідомили про локалізацію ситуації, водночас деталі щодо характеру пошкоджень і можливих наслідків для роботи термінала не розкриваються.

Подібна стриманість у формулюваннях використовується і в інших випадках, пов'язаних з ударами по інфраструктурних об'єктах на території РФ.

Заяви про атаку дронів

Раніше Міністерство оборони Росії заявило про атаку 35 українських безпілотників по різних регіонах країни.

Окремо було зазначено, що шість дронів, за твердженням відомства, були спрямовані на анексований Росією Крим. Україна офіційно не коментувала цих заяв.