Краснодарский край РФ атаковали дроны, загорелся нефтеперерабатывающий завод
Ночью в России ударные беспилотники атаковали Краснодарский край. Зафиксированы попадания и пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Славянск ЭКО" вблизи города Славянск-на-Кубани.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.
Он отметил, что в Славянском, Северском и Кущевском районах подавлены более 10 беспилотников.
"Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест - пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БПЛА", - написал он.
В то же время как сообщают местные паблики, около 5:00 в пригороде Славянска-на-Кубани прогремели взрывы, после чего в небе появилось яркое зарево.
Местные жители рассказали Telegram-каналу MASH, что перед этим очевидцы слышали звук мотора в небе.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что дроны поразили НПЗ "Славянск-ЭКО", битумный завод, Ильский НПЗ и ряд других объектов.
Администрация Славянского района Краснодарского края подтвердила атаку БПЛА на местный НПЗ.
"На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты, резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано, пострадавших нет", - сообщила администрация.
Атаки на российские НПЗ
За последние несколько месяцев в разных регионах России участились случаи атак ударными беспилотниками по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов, а также регулярно случаются загадочные пожары и взрывы на предприятиях, производящих продукцию для военных нужд.
Так, 25 апреля в Омске произошел пожар на предприятии на Красноярском тракте. Вспыхнули три емкости с нефтепродуктами.
В ночь на 20 апреля обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на нефтебазе компании "Лукойл" в Смоленской области.
Также в тот день украинские спецназовцы поразили с пожарами несколько электроподстанций и базу хранения горючего на территории России.
Совет Европы официально признал российские нефтеперерабатывающие заводы легитимной целью для Украины.
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