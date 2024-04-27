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Краснодарский край РФ атаковали дроны, загорелся нефтеперерабатывающий завод

Краснодарский край, Суббота 27 апреля 2024 05:59
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Краснодарский край РФ атаковали дроны, загорелся нефтеперерабатывающий завод Фото: Краснодарский край масштабно атаковали БПЛА, возник пожар на НПЗ (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью в России ударные беспилотники атаковали Краснодарский край. Зафиксированы попадания и пожар на нефтеперерабатывающем заводе ООО "Славянск ЭКО" вблизи города Славянск-на-Кубани.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Он отметил, что в Славянском, Северском и Кущевском районах подавлены более 10 беспилотников.

"Пытались атаковать НПЗ и объекты инфраструктуры. Как докладывают с мест - пострадавших и серьезных повреждений нет. Оперативные службы ликвидируют возгорание в результате падения БПЛА", - написал он.

В то же время как сообщают местные паблики, около 5:00 в пригороде Славянска-на-Кубани прогремели взрывы, после чего в небе появилось яркое зарево.

Местные жители рассказали Telegram-каналу MASH, что перед этим очевидцы слышали звук мотора в небе.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщает, что дроны поразили НПЗ "Славянск-ЭКО", битумный завод, Ильский НПЗ и ряд других объектов.

Администрация Славянского района Краснодарского края подтвердила атаку БПЛА на местный НПЗ.

"На территорию завода в Славянске-на-Кубани произошла атака БПЛА. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Благодаря выстроенной системе защиты, резервуарный парк не пострадал. Повреждена ректификационная колонна. Возгорание совместными усилиями ответственных служб ликвидировано, пострадавших нет", - сообщила администрация.

Атаки на российские НПЗ

За последние несколько месяцев в разных регионах России участились случаи атак ударными беспилотниками по инфраструктуре нефтеперерабатывающих заводов, а также регулярно случаются загадочные пожары и взрывы на предприятиях, производящих продукцию для военных нужд.

Так, 25 апреля в Омске произошел пожар на предприятии на Красноярском тракте. Вспыхнули три емкости с нефтепродуктами.

В ночь на 20 апреля обломки сбитого беспилотника вызвали пожар на нефтебазе компании "Лукойл" в Смоленской области.

Также в тот день украинские спецназовцы поразили с пожарами несколько электроподстанций и базу хранения горючего на территории России.

Совет Европы официально признал российские нефтеперерабатывающие заводы легитимной целью для Украины.

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