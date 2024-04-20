Силы обороны атаковали электроподстанции и НПЗ в России, - источники
Украина атаковала энергетическую инфраструктуру, питающую объекты российского ВПК. Были поражены электроподстанции и база хранения топлива на территории России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
По данным источников, этой ночью 20 апреля десятки украинских беспилотников "посетили" восемь областей РФ - Белгородскую, Брянскую, Курскую, Тульскую, Смоленскую, Рязанскую, Калужскую и Московскую.
Поражены как минимум три электроподстанции и база хранения топлива, где вспыхнули пожары.
Как отмечают источники, это была общая операция СБУ, ГУР и Сил спецопераций ВСУ. Целью была энергетическая инфраструктура, питающая объекты российского ВПК. После атак в некоторых районах России возникли проблемы со светом и водоснабжением.
"Дроны СБУ в очередной раз доказали свою эффективность и продемонстрировали результат - успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России", - отметил источник в спецслужбах.
Под ударом был НПЗ
По информации источников из Главного управления разведки, дронами-камикадзе были атакованы сразу ряд объектов топливно-энергетического комплекса в нескольких областях РФ.
В частности, под удар БПЛА попали НПЗ в Смоленской области и по меньшей мере две электроподстанции в Калуге и Брянске.
Очевидцы и журналисты отмечают, что цели были атакованы по крайней мере полусотней дронов.
Ночные взрывы в России
Стоит отметить, что ночью 20 апреля россияне в соцсетях жаловались на взрывы и атаку дронов. Минобороны РФ уверяло, что якобы сбило 50 беспилотников в шести областях.
Так, к примеру, в Брянской области возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры. В сети россияне распространяли кадры масштабного пожара.
Губернатор Смоленской области подтвердил, что был атакован объект топливно-энергетического комплекса. Очевидцы сообщают, что беспилотники поразили нефтебазу компании "ЛУКойл".
Детальнее о ночных взрывах в России - в материале РБК-Украина.
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