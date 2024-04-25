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Тушат спецпоезда. На предприятии в Омске горят емкости с нефтепродуктами (видео)

Россия, Четверг 25 апреля 2024 10:55
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Тушат спецпоезда. На предприятии в Омске горят емкости с нефтепродуктами (видео) Фото: на предприятии в Омске горят емкости с нефтепродуктами (t.me/mchs_official)
Автор: Наталия Гурковская

В Омске (Россия) на предприятии на Красноярском тракте произошел сильный пожар, где загорелись три емкости с нефтепродуктами 25 апреля. Для тушения огня на место даже были вызваны спецпоезда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МЧС России, соцсети.

"На Красноярском тракте горят три емкости с нефтепродуктами, каждая объемом 200 литров. Предварительно, площадь пожара - 500 кв. м", - сообщило МЧС РФ в 9:56.

На предприятии в Омске горят емкости с нефтепродуктами (скриншоты из видео МЧС РФ)

На месте работают 58 специалистов и 15 единиц техники, а к тушению привлечены два пожарных поезда.

Позже, в 10:34, в России заявили, что якобы пожар удалось локализировать, причем на площади в тысячу кв.м. Вероятно, пожар достаточно быстро распространился на большую территорию, причем в два раза.

В сети также стали появлятся видео с места пожара.

Пожары в России

В России постоянно происходят пожары. В частности, их эпицентром часто становятся НПЗ.

Реагируя на постоянные атаки заводов РФ США призвали Киев прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупредив, что удары беспилотников могут привести к росту мировых цен на нефть. В свою очередь, в Украине НПЗ в РФ считают законными целями для ударов.

Отметим, что по данным на март, с начала 2024 года произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в девяти регионах РФ. Из них значительные повреждения получили восемь объектов.

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