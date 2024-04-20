Пожары и взрывы на подстанциях: что известно о массированной атаке дронов в России

Ночью шесть областей Российской Федерации атаковали ударные беспилотники. В результате работы сил ПВО, поврежден ряд объектов энергетической инфраструктуры, на месте взрывов вспыхнули пожары, а в одном из населенных пунктов погибли гражданские жители.

Что известно о ночных инцидентах в российских областях из-за "атаки дронов" - читайте в материале РБК-Украина.

При создании материала использовались данные Telegram-каналов губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, губернатора Брянской области Александра Богомаза, губернатора Курской области Романа Старовойта, губернатора Калужской области Владислава Шапши, губернатора Смоленской области Василия Анохина, губернатора Рязанской области Павла Малкова, а также Министерства обороны РФ, росСМИ и местных пабликов.

Белгородская область

Прошлой ночью над территорией Белгородской области силами ПВО были уничтожены три беспилотных летательных аппарата.

По данным российских пабликов, возле города Старый Оскол раздались взрывы и в небе была видна яркая вспышка.

Очевидцы сняли пожар за городом.

Через некоторое время губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке БПЛА на село Истобное Губкинского городского округа.

В результате падения без детонации пострадавших нет, повреждена летняя веранда частного жилого домовладения.

Позже Гладков сообщил, что в селе Пороз Грайворонского городского округа Белгородской области, в результате сброса двух взрывных устройств загорелся частный жилой дом.

В результате инцидента погибли двое мирных жителей - женщина, которая лежала с переломом шейки бедра, и мужчина, который ухаживал за ней. Сын погибшей успел в последний момент выбежать из горящего дома.

Из-за атаки полностью сгорели частный жилой дом и сарай, еще один жилой дом сильно поврежден.

Брянская область

Минувшей ночью дроны также атаковали Брянскую область. Губернатор Александр Богомаз сообщил, что над Выгоницким районом уничтожены пять беспилотников. В результате падения сбитого дрона возник пожар на объекте энергетической инфраструктуры.

Также Богомаз сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа над территорией Суземского района Брянской области. Пострадавших и разрушений нет.

Курская область

Губернатор Роман Старовойт сообщил, что над областью российские силы ПВО уничтожили пять беспилотников.

Отбой тревоги из-за опасности атак БПЛА был объявлен только в 4:46 утра.

Калужская область

Губернатор Владислав Шапша сообщил, что ночью в Малоярославецком районе в результате взрыва БПЛА в районе электроподстанции была незначительно повреждена энергетическая инфраструктура.

Пострадавших нет. Оперативные службы находятся на месте и устраняют повреждения.

Смоленская область

Губернатор Василий Анохин сообщил, что около 2:00 в Кардымовском районе беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса.

В результате работы сил ПВО, летательные аппараты были сбиты. Но в результате падения обломков произошло возгорание емкости с горюче-смазочными материалами.

На месте происшествия работают расчеты МЧС и ликвидируют открытое пламя. Сведения о пострадавших уточняются.

Рязанская область

По словам губернатора Павла Малкова, ночью средствами ПВО и радиоэлектронной борьбы над территорией Рязанской области подавлены БПЛА.

По предварительной информации, пострадавших и материального ущерба нет.