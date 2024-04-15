Совет Европы назвал российские НПЗ легитимной целью для Украины

В понедельник, 15 апреля, юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) назвал российские нефтеперерабатывающие заводы легитимной целью для Украины. В частности, во время заседания ПАСЕ не признал легитимность российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ПАСЕ по миграции, беженцев и перемещенных лиц и народный депутат Украины Алексей Гончаренко .

Удары Украины по НПЗ России

Украина будет продолжать уничтожать российские нефтеперерабатывающие заводы после критики Соединенных Штатов.

Напомним, недавно издание Financial Times написало о том, что США призвали Украину прекратить удары по российским НПЗ. В Вашингтоне озабочены возможным ростом цен на бензин в год президентских выборов, что может повлиять на рейтинги президента Джо Байдена.

Как ранее сообщалось, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не видит причинно-следственной связи между атаками на нефтеперерабатывающие заводы в России и ситуацию в сфере энергетики в мире. Около недели назад предположение о таких последствиях высказывал глава Пентагона Ллойд Остин.

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