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"Червона" зона розшиниться, а Україну затягне морозами: новини за вихідні

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Понеділок 25 жовтня 2021 08:30
"Червона" зона розшиниться, а Україну затягне морозами: новини за вихідні Колаж РБК-Україна
Автор: РБК-Україна

"Червона зона" в Україні розширюється, державний департамент США відніс росіян до "бездомним національностей", в країну йдуть морози. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 23-24 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус в Україні: останні новини

Вбивство поліцейського в Чернігові: з'явилися два нових фігуранта - патрульні

У справі про вбивство поліцейського в Чернігові з'явилися два нових фігуранта. Це два патрульних поліцейських Чернігова, яким повідомлено про підозру у явному залишенні без допомоги інших поліцейських, один з яких згодом помер.

За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в м. Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома чоловіками - поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці. Обвинувачені правоохоронці не припинили виявленого правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських.

Держдеп відніс росіян до "безпритульних національностей": що це означає

Державний департамент США вніс громадян Російської Федерації в категорію Homeless Nationalities - "бездомні національності". Це визначення буде застосовуватися щодо тих, хто подається на американську візу.

Відзначимо, до цієї категорії відносяться громадяни тих країн, в яких у США немає консульського представництва. Або політична ситуація нестабільна настільки, що не дозволяє дипломатам США розглядати заявки на отримання візи. На сьогодні в даному переліку знаходяться Росія, Куба, Еритрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен. Зокрема, громадянам Росії пропонують подаватися на американську візу до посольства США у Варшаві.

Загроза екологічної катастрофи: біля берегів Канади загорілося судно з хімікатами

Біля берегів Британської Колумбії (канадська провінція) виникла пожежа на контейнеровозі. Берегові служби США і Канади працюють над оцінкою ситуації.

Повідомляється, що контейнеровоз Mv Zim Kingston перевозить хімікати для гірничодобувної промисловості. Шістнадцять членів екіпажу були евакуйовані, п'ятеро залишилися на борту, щоб гасити пожежу. В даний час горять десять контейнерів, і вогонь продовжує поширюватися, але сам корабель не горить.

Німецька поліція перехопила озброєних неонацистів: хотіли "зупинити" мігрантів

Німецька поліція перехопила групу озброєних неонацистів в районі кордону з Польщею. Вони нібито намагалися патрулювати кордон, щоб зупинити потік мігрантів.

Повідомляється, що були перехоплені понад 50 чоловіків, озброєних перцовими балончиками, багнетами, мачете і кийками. За даними поліції, вони послідували заклику крайньої правої партії "Третій шлях" зупинити потік мігрантів в районі міста Губен.

Україну затягне морозами до -7 градусів: як довго триватиме негода

Погода в Україні найближчими днями буде ясною, сонячною, але прохолодною вдень і морозною вночі. Місцями температура знижуватиметься до -7 градусів.

Детальніше про те, якою буде синоптична ситуація в країні в наступні дні - в матеріалі Styler.

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