"Червона" зона розшиниться, а Україну затягне морозами: новини за вихідні
"Червона зона" в Україні розширюється, державний департамент США відніс росіян до "бездомним національностей", в країну йдуть морози. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 23-24 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна.
Коронавірус в Україні: останні новини
- Рівненська та Миколаївська області переходять до "червоної" зони карантину з 26 жовтня.
- У "червоній" Запорізькій області з 25 жовтня вирішили посилити карантинні обмеження. Обласна влада зобов'язала перевізників вжити заходів для 100% вакцинації водіїв на регулярних та нерегулярних перевезеннях.
- Напередодні в "червону" зону адаптивного карантину перейшла Сумська область. В обласному центрі відразу утворилися черги в пунктах вакцинації від COVID, а також пройшов мітинг проти карантину.
- В Україні катастрофічна ситуація з коронавірусом, і якщо приріст нових хворих буде йти такими ж темпами, медичну систему чекає колапс вже через два тижні. Таку заяву зробив лікар Тарас Жиравецький.
- Коронавірус викликає когнітивні розлади навіть через місяці після хвороби. Це довели вчені в США.
Вбивство поліцейського в Чернігові: з'явилися два нових фігуранта - патрульні
У справі про вбивство поліцейського в Чернігові з'явилися два нових фігуранта. Це два патрульних поліцейських Чернігова, яким повідомлено про підозру у явному залишенні без допомоги інших поліцейських, один з яких згодом помер.
За даними слідства, поліцейські управління патрульної поліції в Чернігівській області в ніч на 2 жовтня 2021 року під час патрулювання вул. Незалежності в м. Чернігові виявили групу людей, у яких був конфлікт з двома чоловіками - поліцейськими, які на той момент перебували у відпустці. Обвинувачені правоохоронці не припинили виявленого правопорушення, а покинули місце події, залишивши без допомоги двох поліцейських.
Держдеп відніс росіян до "безпритульних національностей": що це означає
Державний департамент США вніс громадян Російської Федерації в категорію Homeless Nationalities - "бездомні національності". Це визначення буде застосовуватися щодо тих, хто подається на американську візу.
Відзначимо, до цієї категорії відносяться громадяни тих країн, в яких у США немає консульського представництва. Або політична ситуація нестабільна настільки, що не дозволяє дипломатам США розглядати заявки на отримання візи. На сьогодні в даному переліку знаходяться Росія, Куба, Еритрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен. Зокрема, громадянам Росії пропонують подаватися на американську візу до посольства США у Варшаві.
Загроза екологічної катастрофи: біля берегів Канади загорілося судно з хімікатами
Біля берегів Британської Колумбії (канадська провінція) виникла пожежа на контейнеровозі. Берегові служби США і Канади працюють над оцінкою ситуації.
Повідомляється, що контейнеровоз Mv Zim Kingston перевозить хімікати для гірничодобувної промисловості. Шістнадцять членів екіпажу були евакуйовані, п'ятеро залишилися на борту, щоб гасити пожежу. В даний час горять десять контейнерів, і вогонь продовжує поширюватися, але сам корабель не горить.
Німецька поліція перехопила озброєних неонацистів: хотіли "зупинити" мігрантів
Німецька поліція перехопила групу озброєних неонацистів в районі кордону з Польщею. Вони нібито намагалися патрулювати кордон, щоб зупинити потік мігрантів.
Повідомляється, що були перехоплені понад 50 чоловіків, озброєних перцовими балончиками, багнетами, мачете і кийками. За даними поліції, вони послідували заклику крайньої правої партії "Третій шлях" зупинити потік мігрантів в районі міста Губен.
Україну затягне морозами до -7 градусів: як довго триватиме негода
Погода в Україні найближчими днями буде ясною, сонячною, але прохолодною вдень і морозною вночі. Місцями температура знижуватиметься до -7 градусів.
Детальніше про те, якою буде синоптична ситуація в країні в наступні дні - в матеріалі Styler.