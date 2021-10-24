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Загроза екологічної катастрофи: біля берегів Канади загорілося судно з хімікатами

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Неділя 24 жовтня 2021 10:40
Загроза екологічної катастрофи: біля берегів Канади загорілося судно з хімікатами Фото: контейнеровоз MV Zim Kingston (vesselfinder.com)
Автор: Сергей Новиков

Біля берегів Британської Колумбії (канадська провінція) виникла пожежа на контейнеровозі. Берегові служби США і Канади працюють над оцінкою ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що контейнеровоз Mv Zim Kingston перевозить хімікати для гірничодобувної промисловості. Шістнадцять членів екіпажу були евакуйовані, п'ятеро залишилися на борту, щоб гасити пожежу. В даний час горять десять контейнерів, і вогонь продовжує поширюватися, але сам корабель не горить.

Також берегова охорона Канади працює з американськими колегами над відстеженням 40 контейнерів, що впали за борт.

"Це дуже турбує. Корабель і контейнери знаходяться дуже близько до Вікторії (Британська Колумбія) і сьогодні ввечері очікується сильний шторм. Ми стурбовані, що це може бути ще одна екологічна катастрофа", - заявив глава екологічної організації Surfrider. Foundation Canada Девід Будино.

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Канада Пожежа
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