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Держдеп відніс росіян до "безпритульних національностей": що це означає

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Вашингтон, Неділя 24 жовтня 2021 13:47
Держдеп відніс росіян до "безпритульних національностей": що це означає Фото: штаб-квартира Держдепу США (wikimedia.org)
Автор: Сергей Новиков

Державний департамент США вніс громадян Російської Федерації в категорію Homeless Nationalities - "бездомні національності". Це визначення буде застосовуватися щодо тих, хто подається на американську візу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ Держдепу.

Відзначимо, до цієї категорії відносяться громадяни тих країн, в яких у США немає консульського представництва. Або політична ситуація нестабільна настільки, що не дозволяє дипломатам США розглядати заявки на отримання візи. На сьогодні в даному переліку знаходяться Росія, Куба, Еритрея, Іран, Лівія, Сомалі, Південний Судан, Сирія, Венесуела і Ємен.

Зокрема, громадянам Росії пропонують подаватися на американську візу до посольства США у Варшаві.

Раніше в цьому році Росія оголосила США недружньою країною і фактично заборонила наймати на роботу росіян до посольства. У зв'язку з цим штат консульських співробітників скоротили на 75%, після чого посольство США в Росії порадило росіянам звертатися за нееміграційними візами в американські посольства США в інших країнах.

Нагадаємо, раніше Росія звинуватила США у втручанні у вибори і пригрозила заходами.

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