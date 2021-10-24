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Німецька поліція перехопила озброєних неонацистів: хотіли "зупинити" мігрантів

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Берлін, Неділя 24 жовтня 2021 15:40
Німецька поліція перехопила озброєних неонацистів: хотіли "зупинити" мігрантів Фото: німецька поліція (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Німецька поліція перехопила групу озброєних неонацистів в районі кордону з Польщею. Вони нібито намагалися патрулювати кордон, щоб зупинити потік мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що були перехоплені понад 50 чоловіків, озброєних перцовими балончиками, багнетами, мачете і кийками. За даними поліції, вони послідували заклику крайньої правої партії "Третій шлях" зупинити потік мігрантів в районі міста Губен.

У затриманих вилучили зброю, після чого їх змусили покинути район Губена. Також повідомляється, що на кордоні з Польщею розмістили додатково 800 поліцейських.

"Сотні офіцерів в даний час чергують там вдень і вночі. При необхідності я готовий посилити їх ще більше", - заявив міністр внутрішніх справ Німеччини Хорст Зеєхофер.

Нагадаємо, раніше Зеєхофер говорив, що ключ до вирішення проблеми з мігрантами, які прибувають через Білорусь, лежить у Москві.

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