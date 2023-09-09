ua en ru
Сб, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Лучше подождать. ГУР о подтверждении смерти Пригожина

Суббота 09 сентября 2023 05:46
UA EN RU
Лучше подождать. ГУР о подтверждении смерти Пригожина Фото: представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

В Главном управлении разведки Украины заявили, что подтверждение смерти основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина нужно еще дождаться.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

Он отметил, что уже был случай, когда Пригожин якобы погиб в авиакатастрофе. однако потом оказалось, что он жив.

"Давайте подождем. Это не так просто. Это Россия, ее сложно понять", – добавил Скибицкий.

Авиакатастрофа в Тверской области

23 августа в Тверской области РФ упал самолет, позже выяснилось, что среди пассажиров был главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин и другие высокопоставленные наемники.

Через несколько дней в РФ подтвердили смерть Пригожина и провели похороны в закрытом формате. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что информация о гибели Пригожина требует немного больше времени.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь считает, что к вероятной смерти Пригожина причастен российский диктатор Владимир Путин.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК Вагнера ГУР Евгений Пригожин
NEWS
Штраф или арест: в Украине хотят наказывать за оскорбление военных
Штраф или арест: в Украине хотят наказывать за оскорбление военных
DAILY
Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Счет за войну. Как Украине взыскать с России компенсацию и почему Запад пока медлит