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Краще почекати. ГУР про підтвердження смерті Пригожина

Субота 09 вересня 2023 05:46
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Краще почекати. ГУР про підтвердження смерті Пригожина Фото: представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Малиновський

У Головному управлінні розвідки України заявили, що підтвердження смерті засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина треба ще дочекатися.

Про це представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в ефірі телемарафону, передає РБК-Україна.

Він зазначив, що вже був випадок, коли Пригожин нібито загинув в авіакатастрофі. однак потім виявилось, що він живий.

"Давайте почекаємо. Це не так просто. Це Росія, її складно зрозуміти", - додав Скібіцький.

Авіакатастрофа у Тверській області

23 серпня у Тверській області РФ впав літак, пізніше з'ясувалось, що серед пасажирів був ватажок "вагнерівців" Євгеній Пригожин та інші високопоставлені найманці.

Через кілька днів в РФ підтвердили смерть Пригожина та провели поховання в закритому форматі. Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що інформація щодо загибелі Пригожина потребує дещо більше часу.

Президент України Володимир Зеленський, своєю чергою, вважає, що до ймовірної смерті Пригожина причетний російський диктатор Володимир Путін.

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ПВК Вагнера ГУР Євген Пригожин
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