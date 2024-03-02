"Лучше передать технику". В Польше исключили возможность отправки войск в Украину

Польша исключила возможность отправки войск в Украину. Варшава считает, что лучше передать технику украинской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняк-Камыша, которого цитирует Kresy.

Комментируя заявление президента Франции Эммануэля Макрона по поводу отправки войск, он сказал: "Это не инициатива НАТО. Это французская инициатива".

"Мы считаем, что гораздо лучше передать технику", - заявил министр обороны Польши.

Глава Минобороны заявил, что Польша обучает треть украинских военных.

"У нас нет ни таких планов, ни таких намерений. Мы говорим это прямо и ясно нашим союзникам. НАТО таких планов не имеет", - добавил он.

Ранее президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Дональд Туск также прокомментировали предложение Макрона. Польские власти заявили, что не рассматривают такой возможности.

Что этому предшествовало

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, состоит в том, что в настоящее время отсутствует консенсус по этому вопросу.

Ряд стран НАТО уже выступили против этой идеи, в частности, Германия, Чехия, Болгария, Испания и Италии.

При этом есть страны, которые готовы рассмотреть такую возможность, например, Литва и Латвия и Эстония.

Канада, которая тоже является членом НАТО, заявила, что готова отправить военных в Украину, но только для обучения украинских защитников на территории вдали от фронта.