"Краще передати техніку". У Польщі відкинули можливість відправки військ в Україну

Польща відкинула можливість відправки військ в Україну. Варшава вважає, що краще передати техніку для української армії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняк-Камиша, якого цитує Kresy.

Коментуючи заяву президента Франції Еммануеля Макрона щодо відправки військ, він сказав: "Це не ініціатива НАТО. Це французька ініціатива".

"Ми вважаємо, що набагато краще передати техніку", - заявив міністр оборони Польщі.

Глава Міноборони заявив, що Польща навчає третину українських військових.

"Ми не маємо ні таких планів, ні таких намірів. Ми говоримо це прямо та ясно нашим союзникам. НАТО таких планів не має", - додав він.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда та прем'єр-міністр Дональд Туск також коментували пропозицію Макрона. Польська влада заявила, що не розглядає такої можливості.

Що цьому передувало

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО може ввести війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, полягає в тому, що наразі відсутній консенсус щодо цього питання.

Низка країн НАТО вже виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Іспанія та Італії.

При цьому, є країни, які готові розглянути таку можливість, наприклад, Литва та Латвія та Естонія.

Канада, яка теж є членом НАТО, заявила, що готова відправити військових в Україну, але лише для навчання українських захисників на території далеко від фронту