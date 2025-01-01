Кран перекрыт. Украина остановила транзит российского газа в ЕС и Молдову

Содержание:

· 5 лет контракта в цифрах

· Словакия и Венгрия продолжают надеяться на транзит

· Транзита не будет несмотря на условия соглашения об ассоциации с ЕС

· Последствия для Украины, ЕС и Молдовы

Сегодня, 1 января 2025 года поставки природного газа из России через Украину в страны Европы и Молдову прекратились. Это подтверждается данными Оператора ГТС. В 7 утра по киевскому времени были "перекрыты краны" как на вход российского газа на границе Украины с Россией, так и на его выход на границе Украины со Словакией. Таким образом, завершил действие 5-летний транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и "Газпромом", заключенный 30 декабря 2019 года.

Это был второй в истории украино-российских отношений коммерческий транзитный контракт, после 11-летнего (2009-2019) контракта от 2008 года. 16 лет назад соглашение подписывалось в Москве в условиях серьезного давления стран ЕС, которые почти на три недели были лишены российского газа из-за решения РФ перекрыть транзит с 1 января 2009 года. Тогда это произошло, поскольку не были согласованы условия закупки газа Украиной и его транзита в ЕС правительствами Юлии Тимошенко и Владимира Путина.

Для ЕС вопрос поставок газа в 2009 году стоял чрезвычайно остро, поскольку зависимость от российских энергоносителей была значительно больше - в год транзитом через Украину в ЕС шло более 100 млрд кубометров. Последнее время транзит немногим превышал 15 млрд кубометров и составляет лишь 5% от общего потребления газа в ЕС.

Транзитный контракт в 2019 году готовили как отдельное соглашение - Украина с конца 2015 года не закупает газ в РФ. Документ подписывали дистанционно - на тот момент исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко в Вене, а глава "Газпрома" Алексей Миллер - в Санкт-Петербурге.

5 лет контракта в цифрах

Фактически контракт стал компромиссным решением после проигрыша россиян в арбитраже Стокгольма. В результате договоренностей "Газпром" заплатил "Натфтогазу" около 2,9 млрд долларов. Украина же отказалась от всех существующих на тот момент и новых судебных и арбитражных исков.

Договор предполагал поставки газа для транзита на условиях "качай или плати" и помесячную предоплату за 65 млрд кубометров газа в 2020 году и по 40 млрд в следующие четыре. Также была предусмотрена возможность продления контракта еще на 10 лет.

РБК-Украина уже писало о том, как выполнялся контракт сторонами в течение всего срока его действия. За 5 лет через Украину прошло около 148 млрд кубометров газа, тогда как оплачено должно было быть 225 млрд кубометров, а это около 8,6 млрд долларов.

Но в 2022 году транзит сократился до 20,46 млрд кубометров из-за прекращения поставок через ГИС "Сохрановка" в Луганской области. Украинская сторона не имела контроля над станцией, но получила подтверждения того, что газ с нее воруется на оккупированных территориях. В 2023 году транзит упал до 14,65 млрд кубометров и шел только через одну точку - ГИС "Суджа" в Курской области. В 2024 году объем транзита ожидается около 15,4 млрд кубометров. "Газпром" в 2022 году не согласился перенаправлять газ с "Сохрановки" на "Суджу" и сократил размер оплаты.

В НАК расценили это невыполнением контракта и обратились в арбитраж. Год назад сумма иска была 700 млн долларов. Сейчас она выросла, но точные цифры в “Нафтогазе” не сообщают.

Транзит газа через Украину прекращен (фото: GettyImages)

Доходы "Газпрома" за период действия контракта были в разы больше. Даже при сокращении объемов поставок в 2023-2024 годах они составляли порядка 6 млрд долларов в год. Такие цифры приводит бывший глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

Словакия и Венгрия продолжают надеяться на транзит

Прекращение транзита не было неожиданностью ни для кого. В Украине еще более года назад говорили, что контракт продлен не будет. В декабре 2023 года одним из первых об этом в интервью РБК-Украина заявил уже бывший глава НАК Алексей Чернышов. Евросоюз готовился к сокращению поставок газа из РФ еще с 2022 года, когда было принято решение к 2027 году вообще избавиться от зависимости от российской нефти и газа.

О готовности ЕС к прекращению транзита не раз говорила бывший еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Такую же позицию занимает ее преемник Дан Йоргенсен. "В первые 100 дней (на посту еврокомиссара - ред.) я представлю план, как ускорить ликвидацию нашей зависимости от российского газа до 2027 года", - заявил он перед вступлением в новую должность с 1 декабря.

Поставки альтернативного российскому, сжиженного природного газа (СПГ) в ЕС в последние годы существенно увеличили США, а основным поставщиком стала Норвегия. Недавно глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила новоизбранному президенту США Дональду Трампу еще увеличить поставки СПГ.

Большинство стран ЕС уже нашли замену российскому "Газпрому". В их числе Австрия и Италия. Кстати, в Австрию поставки газа прекращены по инициативе самого "Газпрома" полтора месяца назад.

Даже Венгрия, которая в начале года на двусторонних встречах поднимала вопрос продолжения транзита, нашла альтернативный путь - через "Турецкий поток". Правда, Будапешт все равно надеется на транзит через Украину, поскольку это более дешевый маршрут. На днях премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры с Россией и Украиной о сохранении транзита газа продолжаются. "Мы сейчас пробуем трюк... что если газ к моменту поступления на территорию Украины уже не будет российским, а будет уже принадлежать покупателям", - заявил он.

Что за "трюк" имел ввиду Орбан - неясно. Возможно, он говорил о применении к газу схемы, которую Венгрия уже использует при поставках нефти через Украину. Суть ее в том, что российская нефть покупается венгерской компанией на границе и поступает в Украину уже как венгерский товар. И сейчас так же хотят сделать и с газом. Но такой вариант Киеву не подойдет.

На фоне стремления Венгрии и Словакии найти подходящий вариант для сохранения транзита на энергетическом рынке рынке Европы, в шутку или всерьез, говорят, что Будапешт решил войти в одну из добывающих компаний РФ, чтобы газ, который будет идти транзитом через Украину уж точно считался венгерским. "Пока непонятно, правда это или нет, но сама по себе идея достаточно креативная", - отметил собеседник издания, имеющий контакты на энергорынке ЕС.

Даже если это правда, то реализация такого "трюка" маловероятна. Экспорт трубопроводного газа в РФ ограничен - им может заниматься лишь "Газпром". Даже "Роснефть" до сих пор не получила права на такие операции. Хотя, учитывая, что газовые вопросы в РФ решаются, особенно сейчас, в политической, а не в экономической плоскостях, никакие варианты исключать нельзя.

Но наиболее активно сейчас ведет себя Словакия. Она не прекращает попыток добиться своей цели и вынудить Украину согласиться на транзит. Братислава рассматривала вариант закупки газа в Азербайджане с поставкой через РФ и Украину. Но у Баку нет свободного ресурса для поставок, потому газ нужно будет закупать в той же РФ. Консультации по новой схеме поставок шли довольно долго. Украина даже предлагала свое видение решения вопроса - закачку газа на хранение с последующим реэкспортом. Но не один из вариантов так и не был признан реалистичным. Поставки газа из Азербайджана так или иначе предполагали бы его закупку в РФ, а Украина не намерена продолжать финансировать агрессора. Об этом Владимир Зеленский лично заявил премьеру Словакии Роберту Фицо 19 декабря.

Буквально через несколько дней Фицо полетел в Москву, где обсуждал с Путиным газовую тему. Затем он фактически выдвинул ультиматум, заявив, что в случае прекращения транзита Братислава прекратит поставки электроэнергии в Украину.

Словакия и Россия обсудили транзит газа (фото: GettyImages)

Украине такие угрозы не страшны. Если Словакия, которая покрывает 19% импорта э/э, откажется, то поставки смогут увеличить другие партнеры - Польша, Венгрия и Румыния. А если к ультиматуму Словакии присоединится и Венгрия, то у Украины появится формальный повод применить ответный шаг в отношении поставок нефти для НПЗ этих двух стран, которая продолжает идти по нефтепроводу “Дружба”.

Поездку Фицо в Москву публично осудили в некоторых странах ЕС, в частности, в Литве, Чехии. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Фицо стремится сохранить транзит дешевого российского газа, даже если для этого нужно иметь дело с военным преступником. В руководстве Еврокомиссии воздержались от оценок визита, но дали понять, что не поддерживают стремление Словакии сохранить транзит. "Остановка транзита через Украину 1 января является ожидаемой ситуацией, и ЕС к ней готов", - сообщает ИФ-Украина, ссылаясь на представителя ЕК.

Транзита не будет несмотря на условия соглашения об ассоциации с ЕС

В подтверждение вероятности продления транзита в Украине иногда называли условие соглашения об ассоциации с ЕС. По нему Украина не может отказать стране ЕС, если та подаст заявку на бронирование мощностей ГТС для транзита.

Но с 1 января это условие будет неприменимо, поскольку в первый день 2025 года истекает срок действия не только транзитного контракта, но и технического соглашения между операторами систем Украины и РФ (ОГТСУ и "Газпром" - ред.).

Если контракт определяет коммерческие отношения, то соглашение между операторами - именно технические моменты транзита. То есть сколько газа, когда и каким путем перемещается. Без такого документа мощности не могут быть выставлены на аукцион и, соответственно, на них невозможно подать заявку и выкупить.

"Заявок быть не может, поскольку не проданы мощности, а не проданы они, потому что нет соглашения", - сказал изданию собеседник в одной из крупных энергокомпаний Украины.

По информации РБК-Украина, на ближайшее время планов подписывать техническое соглашение с "Газпромом" у ОГТСУ нет. Но если будет политическая воля, то его могут подписать в любой момент. По словам Макогона, техсоглашение под контракт в 2018 году было подписано под утро за день до нового года. "Я подписал соглашение в 4:38 утра 30 декабря", - сказал экс-глава ОГТСУ.

Последствия для Украины, ЕС и Молдовы

После завершения транзита работу ГТС Украины никто останавливать не будет. Она продолжить выполнять функции для распределения газа внутри страны и дополнительного хранилища для газа. Роль ГТС важна для поставок газа из подземных хранилищ, которые находятся в западной части Украины, в центральные и восточные регионы.

Правда, для работы системы потребуются дополнительные средства, которые до 2025 года поступали за счет оплаты транзита. Для этого уже увеличены тарифы на транспортировку газа для внутренних потребителей. Населения повышение не коснется - оно будет лишь для бизнеса. Но даже для него рост тарифов будет незначительным, считает директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко. "В общей цене газа расходы на транспортировку по магистральным газопроводам составляют до 5%, так что рост будет не существенным", - отметил он в комментарии РБК-Украина. Установили и новые тарифы на вход/выход газа в ГТС Украины на внешних точках на границах со Словакией, Венгрией, Польшей и Молдовой для экспортно-импортных операций. Эти тарифы повышены более чем в 2 раза.

Негативным последствием прекращения транзита, отметил Омельченко, может быть нехватка газа в Украине к концу отопительного сезона. "Пока газа закуплено мало, и в конце сезона могут возникнуть проблемы с подъемом газа из ПХГ из-за низкого давления", - считает эксперт.

Для Европы проблем Омельченко не прогнозирует. Хранилища газа к началу отопительного сезона там были почти полностью заполнены. Практически все страны ЕС нашли альтернативные пути обеспечения себя энергоресурсами. А Словакия, в конце концов, отметил Омельченко, тоже сможет найти для себя газ. “Еще прошлое правительство этой страны наработало пакет альтернативных контрактов, который можно будет реализовать”, - подчеркнул он.

Проблемы могут возникнуть у Молдовы, которая наверняка столкнется с нехваткой электроэнергии. РБК-Украина подробно писало о рисках для Кишинева после завершения транзита. Пока на Молдавской ГРЭС, для которой и шел российский газ, запаслись углем и мазутом. Кишинев сделал запасы газа на несколько месяцев и надеется на помощь Румынии с поставками электроэнергии, если МолдГРЭС не сможет покрыть потребности страны.

Что же касается перспектив украинской ГТС, то делать какие-то прогнозы довольно сложно. Но в любом случае, списывать ее в утиль рано. ГТС была и остается довольно выгодным маршрутом поставок газа. И не исключено, что ее использование со временем снова может стать актуальным.