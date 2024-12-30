Тарифы на транспортировку газа "Оператором ГТС Украины" подняли в 2-4 раза

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) повысила тарифы для ООО "Оператор ГТС Украины" на 2025 - 2029 годы. Тарифы будут действовать для бизнеса и не касаются населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение комиссии .

Тарифы установлены с учетом предположения о нулевом объеме транзита природного газа по территории Украины в страны Европы.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, предыдущие тарифы действовали с 2019 года. Их уровень оставался неизменным в течение регуляторного периода.

"В связи с завершением текущего регуляторного периода с 01.01.2025 возникает необходимость в установлении тарифов на услуги транспортировки для точек входа и точек выхода на следующий регуляторный период 2025 - 2029 годов", - говорится в документе.

Комиссия подняла к украинской ГТС для международных точек вдвое:

с 4,1 евро за тысячу кубометров до 10,29 евро за тысячу кубометров для точек входа в украинскую ГТС;

с 7,6-8,6 евро за тысячу кубометров до 14,58-15,74 евро за тысячу кубометров для точек выхода из украинской ГТС.

Кроме того, выросли тарифы на вход/выход из ГТС для внутренних точек примерно в четыре раза: