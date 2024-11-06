Новый комиссар ЕС по энергетике ускорит отказ от российского газа
Европейский Союз по должен ускорить процесс отказа от использования российского ископаемого топлива, который запланирован на 2027 год. Сейчас доля российского газа составляет 18%.
Об этом заявил Кандидат в комиссары ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"В первые 100 дней я представлю план, как ускорить прекращение нашей зависимости от российского газа до 2027 года", - сказал он на слушаниях в Европарламенте.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поручила Йоргенсену снизить цены на энергоносители, чтобы попытаться восстановить промышленную конкурентоспособность Европы, декарбонизировать экономику и положить конец оставшемуся импорту энергоносителей из России в ЕС.
Ожидается, что его утверждение на новой должности состоится в ближайшие недели.
"У нас действительно есть проблема, наша промышленность страдает. Они платят за энергию в два-три раза больше, чем в США и Китае... простые люди с трудом оплачивают свои счета", - сказал Йоргенсен, добавив, что это во многом связано с войной России против Украины.
Он заявил, что ЕС необходимо активнее использовать возобновляемые источники энергии, что потребует расширения сетей, ускорения цифровизации и внедрения новых технологий хранения, а также ускорения процесса выдачи разрешений.
Йоргенсен также отметил, что ядерная энергетика имеет решающее значение для содействия декарбонизации.
Расширение ядерной энергетики стало предметом разногласий в блоке, поскольку существуют два противоборствующих лагеря: один из них выступает за это и поддерживается Францией, а другой возглавляется Германией.
Российский газ
ЕС поставил перед собой необязательную цель прекратить импорт российского газа к 2027 году после того, как в 2022 году Россия начала полномасштабное вторжение на Украину.
Однако некоторые государства-члены не предприняли значительных усилий по диверсификации, и импорт российского газа в прошлом году вырос.
"Раньше мы получали 45% нашего газа из России, сейчас мы сократили этот показатель до 18%, но 18% - это все еще слишком много, чтобы быть на 100% независимыми от российского топлива", - сказал Йоргенсен.
ЕС запретил импорт российской нефти за некоторыми исключениями в 2022 году, но воздержался от введения каких-либо ограничений на газ. В июне страны сделали первый шаг и запретили перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ) через европейские порты.
В то время как некоторые государства-члены стремятся к более жестким мерам, дружественная России Венгрия ведет переговоры с российским "Газпромом" об увеличении поставок по трубопроводу "Турецкий поток" в 2025 году.
Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон неоднократно заявляла, что ЕС готов полностью отказаться от поставок газа из Москвы.