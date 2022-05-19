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Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ

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Москва, Четвер 19 травня 2022 11:00
Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ Віктор Орбан проти ембарго на нафту з РФ (Фото: facebook.com/orbanviktor)
Автор: Юрій Дощатов

В ЄС блокують введення ембарго на російську нафту. Євросоюз не може умовити Угорщину, через яку застопорилися енергетичні санкції проти Росії. І поки Європа шукає альтернативні варіанти, Москва збільшує доходи від продажу нафти і газу. Детальніше – у матеріалі РБК-Україна.

Переговори про введення ембарго на російську нафту в ЄС зайшли в глухий кут. Кілька тижнів роботи над підготовкою шостого пакету санкцій поки не дали результату. Заковика - в Угорщині, влада якої категорично незгодні вводити заборону на імпорт нафти з РФ.

В Євросоюзі вчора визнали, що поки не в змозі узгодити ембарго на російську нафту. "Ми поки не можемо завершити обговорення цього питання", – заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні в середу ввечері.

Угорський глухий кут

Угорщина виступила проти ембарго з самого початку обговорення цієї ідеї в квітні. Її приклад наслідували і кілька інших країн: Чехія, Словаччина і Болгарія. Але з ними вдалося досягти компромісу - в Єврокомісії погодилися на відстрочку введення ембарго до кінця 2023 року. А ось Будапешт вирішив торгуватися далі.

Прем'єр країни Віктор Орбан спочатку зажадав відстрочки ембарго до кінця 2024 року, а потім натякнув на повернення Угорщини хорватського порту Рієка в Адріатичному морі, який його країна втратила після Першої світової війни. В Угорщині вже відкрито говорять, що у них повинен з'явитися морський шлях доставки нафти.

Єврокомісія в підсумку погодилася на грошову компенсацію Будапешту витрат на перебудову інфраструктури для заміни поставок російської нафти. Але у відповідь отримала нову умову від угорської влади - претензію на величезну суму.

"Європейська комісія викликала проблеми своєю пропозицією, тому Угорщина має право очікувати, що ЄС повинен запропонувати рішення: профінансувати інвестиції і компенсувати зростання цін, повну модернізацію енергетичної структури в розмірі 15-18 мільярдів євро", - сказав міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

Угорщина заявила про необхідність переобладнання нафтопереробних заводів, які орієнтовані на роботу з важкою російською нафтою Urals у разі заміни нафти на інші марки. Мова про два заводи компанії Mol в Угорщині та Словаччині.

Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ

Російська нафта стала предметом суперечки між країнами ЄС (Фото: GettyImages)

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський у свою чергу зазначив, що незговірливість Угорщини неприйнятна, особливо зараз – в умовах, коли Європа потребує об'єднання більше, ніж будь-коли.

Позиція Угорщини, скоріше, політична, спрямована на підтримку Росії. Адже реально технічної проблеми з переробкою нафти не з РФ у Будапешта немає. Це визнають і угорські фахівці, підкреслив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

"За останні три роки Mol вклав в оновлення своїх заводів близько 180 мільйонів євро, і гроші були використані саме для того, щоб диверсифікувати використання російської нафти. Їм треба два-три місяці на перенастроювання обладнання, і вони зможуть працювати на будь-якій арабській нафті. Вони все обладнання вже купили на обидва заводи - і в Угорщині, і в Словаччині", – пояснив Харченко.

Правила, що діють в ЄС, не дозволяють приймати рішення, якщо один з членів організації проти, навіть у випадку, коли питання стосується енергетичної безпеки. Але якщо Єврокомісія не погодить ембарго, то члени ЄС мають право одноосібно блокувати імпорт.

Таким шляхом збирається піти Німеччина - найбільший споживач російських енергоресурсів. Берлін вже активно веде переговори з альтернативними постачальниками нафти, щоб до кінця року припинити її імпорт з РФ.

Директор спеціальних проектів НТЦ Психея Геннадій Рябцев вважає, що навіть без ембарго поставки російської нафти в Європу можуть скоротитися майже в два рази.

"Вже зараз без ембарго експорт скоротився на один мільйон барелів на добу при тому, що минулого року він був в цілому на рівні 4,7 мільйона барелів на добу. Я думаю, що ця цифра (падіння експорту нафти з РФ в ЄС, - ред.) буде рости до рівня в два мільйони барелів", – сказав Рябцев в коментарі РБК-Україна.

Україна в односторонньому порядку навряд чи ризикне перекривати транзит нафтопроводом "Дружба" в Угорщину, Чехію та Словаччину. По-перше, доведеться платити неустойку за невиконання контрактів. По-друге, після припинення поставок нафти можуть виникнути перебої з паливом в країнах ЄС, які зараз для України є основними постачальниками бензину і "дизеля".

Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ

Європа поки не готова перекрити російський вентиль (Фото: Getty Images)

Поки як варіант, запропонований Євросоюзу від США, обговорюється ще одна ідея. Її суть в тому, що крім ембарго на російську нафту потрібно ввести спеціальне мито, яке потім можна перераховувати Україні. Це може бути рішенням для тих країн, які все ж продовжать закупівлю сировини у РФ. Чи буде ця ініціатива реалізована - не менш складне питання, ніж історія з ембарго.

Газове питання: Росія знову шантажує

Нафта приносить РФ левову частку експортних надходжень з енергоресурсів. Проте газ також є великою статтею доходу російського бюджету. Не кажучи вже про те, що це все ще інструмент шантажу Європи, який Росія завжди готова використовувати.

Після ембарго на нафту в ЄС планували розглянути питання скорочення закупівлі російського газу. Повну заборону вводити не збиралися, оскільки альтернативні поставки поки неможливі, принаймні, в обсягах, які дозволять замістити російський імпорт.

Багато країн активно ведуть пошук нових джерел, але поки безрезультатно. Максимум, що можливо, це скорочення закупівлі газу в Росії в короткостроковій перспективі на 30%. Розуміючи це, Росія вирішила погіршити ситуацію і почала знижувати поставки газу в ЄС вже зараз.

З 11 травня майже на третину знизилася подача газу на транзит через Україну. В кінці квітня РФ припинила постачання газу до Польщі та Болгарії після того, як ці країни відмовилися виконувати ультиматум і оплачувати газ рублями. У Фінляндії, яка подала заявку на вступ до НАТО, також з дня на день готуються до припинення поставок газу з Росії.

Вже з 20 травня РФ може почати наступний етап скорочення поставок газу. Саме в третій декаді травня настає термін оплати для ряду компаній, в тому числі і найбільшого клієнта "Газпрому" в Німеччині – Uniper SE. Але, як заявив Маріо Драгі, прем'єр Італії, яка прийняла нові умови оплати газу, Uniper вже заплатила рублями. У самій компанії відмовилися від коментарів, повідомивши, що санкції не порушували.

Ембарго на паузі. Чому Європа все ще купує у Росії нафту та газ

Маріо Драгі (Фото: GettyImages)

У керівництві ЄС раніше заявили, що оплата рублями порушує санкції, введені щодо РФ. Але поки офіційних документів, що підтверджують, що це дійсно так, в Єврокомісії не надали.

Навпаки, за інформацією міжнародних інформагентств, 13 травня ЄК розіслала роз'яснення про те, що оплата за запропонованими РФ вимогам можлива за певних умов і нібито не порушує санкцій.

Всього, за неофіційною інформацією, вже погодилися на нові умови оплати газу рублями близько 20 компаній, у тому числі з Угорщини, Італії, Німеччини та Молдови, яка не входить в ЄС. Не виключено, що їх число збільшиться. Як мінімум через те, що країнам потрібно виконувати рішення ЄС про заповнення до жовтня не менше 80% газосховищ, а домогтися цього без закупівель в РФ буде складно.

Росія, прекрасно розуміючи ситуацію, швидше за все, продовжить шантаж, скорочуючи поставки газу, в тому числі і через Україну. Таким чином, Москві вдасться утримувати ціну газу на ринку на максимальних показниках. І навіть при скороченні поставок, але за рахунок високих цін доходи РФ від експорту газу будуть перевищувати планові на 30%.

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