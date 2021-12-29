ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Уряд збільшив план надходжень від транзиту російського газу

Новость на русском →
Україна, Середа 29 грудня 2021 11:40
Уряд збільшив план надходжень від транзиту російського газу Фото: уряд збільшив план надходжень від транзиту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів погодив продовження на 2022-2024 роки дії договору транспортування природного газу між НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України". Сума договору від 30 грудня 2019 року збільшена до 8,6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 28 грудня 2021 року № 1734-р.

Рішенням передбачено збільшення суми договору "з розрахунку бронювання потужностей у 2022-2024 роках від 40 млрд куб. метрів газу щороку".

Нагадаємо, згідно з договором від 31 грудня 2019 року "Нафтогаз" є компанією-організатором транспортування російського газу і на замовлення "Газпрому" бронює у ТОВ "Оператор ГТС України" необхідні потужності.

Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році - 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.

За даними "Нафтогазу", мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу "Газпрому" за п'ять років становитиме понад 7,1 млрд доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів України Нафтогаз України Транзит газу
NEWS
Різке збільшення. В Україні більше 5 тисяч випадків COVID та 307 смертей за добу
Різке збільшення. В Україні більше 5 тисяч випадків COVID та 307 смертей за добу
DAILY
Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Забіг на другий круг. Як Зеленський хоче утримати контроль над Радою