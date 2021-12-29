Уряд збільшив план надходжень від транзиту російського газу

Кабінет міністрів погодив продовження на 2022-2024 роки дії договору транспортування природного газу між НАК "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор газотранспортної системи України". Сума договору від 30 грудня 2019 року збільшена до 8,6 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 28 грудня 2021 року № 1734-р .

Рішенням передбачено збільшення суми договору "з розрахунку бронювання потужностей у 2022-2024 роках від 40 млрд куб. метрів газу щороку".

Нагадаємо, згідно з договором від 31 грудня 2019 року "Нафтогаз" є компанією-організатором транспортування російського газу і на замовлення "Газпрому" бронює у ТОВ "Оператор ГТС України" необхідні потужності.

Договір передбачає щорічне бронювання потужностей української ГТС для транспортування російського газу: у 2020 році - 65 млрд куб. м, у 2021-2024 роках - 40 млрд куб. м щорічно.

За даними "Нафтогазу", мінімальна гарантована сума виручки за послуги організації транспортування газу "Газпрому" за п'ять років становитиме понад 7,1 млрд доларів.