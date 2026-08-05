Принудительная эвакуация в Донецкой области: более 500 детей вывезут из Краматорской громады

Администрация области усилила обязательную эвакуацию из Краматорска, Беленького и Красноторки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Донецкой областной военной администрации Вадима Филашкина в Telegram.

Эвакуация из Краматорской громады

Филашкин подписал приказ о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с отдельных территорий Краматорской громады.

В общей сложности речь идет о 525 детях из 424 семей.

поселок Красноторка - 59 детей из 46 семей;

поселок Беленькое - 140 детей из 104 семей;

Краматорск - 326 детей из 274 семей.

"В Краматорске эвакуации подлежат дети, проживающие в наиболее опасных районах. Детей будут эвакуировать вместе с родителями, заменяющими их лицами или другими законными представителями", - отметил Филашкин.

Начальник ОВА призвал родителей не медлить и содействовать работе эвакуационных групп.

Принудительная эвакуация детей

Ранее РБК-Украина писало, что 30 июля власти Харьковщины приняли решение об обязательной эвакуации семей с детьми из Старосалтовской громады.

Кроме того, 24 июля в Днепропетровской области расширили обязательную эвакуацию семей с детьми. В безопасные районы должны выехать сотни жителей, среди которых более трехсот детей.