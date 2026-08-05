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Краматорск временно остался без воды: что об этом известно

17:40 05.08.2026 Ср
2 мин
Где в городе можно найти ручные колонки с технической водой?
aimg Ирина Костенко
Краматорск временно остался без воды: что об этом известно Жители Краматорска остались без воды (фото иллюстративное: Getty Images)
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В среду, 5 августа, Краматорск и прилегающие к нему поселки в Донецкой области временно остались без водоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Краматорского городского совета в Facebook.

Главное:

  • Аварийное отключение: 5 августа Краматорск и близлежащие поселки остались без водоснабжения из-за аварийных переключений на электросетях.
  • Когда возобновят подачу: профильные службы решают проблему, о дальнейшем режиме работы обещают сообщить дополнительно.
  • Где искать воду: жители Старого города и микрорайона Станокбуд могут набирать техническую воду из ручных колонок (расположенных по шести адресам).

Почему Краматорск временно остался без воды

Около 11 часов утра среды, 5 августа, украинцам сообщили (ссылаясь на информацию от коммунального производственного предприятия "Краматорский водоканал"), что "Компания "ВОДА ДОНБАСА" прекратила водоснабжение:

  • на город Краматорск;
  • на все близлежащие поселки.

"В связи с аварийными переключениями на электросетях", - объяснили гражданам.

Отмечается, что о дальнейшем режиме работы - будет сообщено дополнительно.

"Работают все соответствующие службы, просим отнестись с пониманием", - добавили в городском совете.

Краматорск временно остался без воды: что об этом известноПубликация Краматорского городского совета (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)

Где искать ручные колонки с технической водой

Раньше в пресс-службе КПП "Краматорский водоканал" рассказали, что жители Старого города и микрорайона Станокбуд для забора технической воды могут воспользоваться ручными колонками.

Гражданам сообщили, что они расположены по следующим адресам:

  • ул. Клубная, 17;
  • ул. Больничная, 53;
  • ул. Школьная, 18;
  • ул. Днепровская, 2;
  • ул. Прилуцкая, 1;
  • ул. Первого Мая, 3

Напомним, 4 августа российские захватчики сбросили на центр Краматорска авиационные бомбы. Пострадали десятки человек.

Кроме того, мы рассказывали, как из Донецкой области эвакуируют сотни семей с детьми.

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