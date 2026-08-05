Краматорск временно остался без воды: что об этом известно
В среду, 5 августа, Краматорск и прилегающие к нему поселки в Донецкой области временно остались без водоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Краматорского городского совета в Facebook.
Главное:
- Аварийное отключение: 5 августа Краматорск и близлежащие поселки остались без водоснабжения из-за аварийных переключений на электросетях.
- Когда возобновят подачу: профильные службы решают проблему, о дальнейшем режиме работы обещают сообщить дополнительно.
- Где искать воду: жители Старого города и микрорайона Станокбуд могут набирать техническую воду из ручных колонок (расположенных по шести адресам).
Почему Краматорск временно остался без воды
Около 11 часов утра среды, 5 августа, украинцам сообщили (ссылаясь на информацию от коммунального производственного предприятия "Краматорский водоканал"), что "Компания "ВОДА ДОНБАСА" прекратила водоснабжение:
- на город Краматорск;
- на все близлежащие поселки.
"В связи с аварийными переключениями на электросетях", - объяснили гражданам.
Отмечается, что о дальнейшем режиме работы - будет сообщено дополнительно.
"Работают все соответствующие службы, просим отнестись с пониманием", - добавили в городском совете.
Публикация Краматорского городского совета (скриншот: facebook.com/kramatorsk.rada)
Где искать ручные колонки с технической водой
Раньше в пресс-службе КПП "Краматорский водоканал" рассказали, что жители Старого города и микрорайона Станокбуд для забора технической воды могут воспользоваться ручными колонками.
Гражданам сообщили, что они расположены по следующим адресам:
- ул. Клубная, 17;
- ул. Больничная, 53;
- ул. Школьная, 18;
- ул. Днепровская, 2;
- ул. Прилуцкая, 1;
- ул. Первого Мая, 3
Напомним, 4 августа российские захватчики сбросили на центр Краматорска авиационные бомбы. Пострадали десятки человек.
Кроме того, мы рассказывали, как из Донецкой области эвакуируют сотни семей с детьми.
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