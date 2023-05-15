RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Краматорске прогремели взрывы

Фото: в Краматорске прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Краматорске Донецкой области после полуночи 15 мая прозвучали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрывы в городе слышали примерно в 00:25, буквально через несколько минут после того, как в Донецкой области раздались сигналы об угрозе воздушных атак.

Сообщается о двух взрывах, которые слышали жители Краматорска.

Горожан призывают оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Отметим, что этой ночью тревога была объявлена и во многих других областях, в частности в Херсонской, Николаевской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской.

Ранее сообщалось, что 14 мая раздались мощные взрывы в Херсоне.

Напомним, что россияне обстреляли Запорожскую область из "Градов". При этом оккупанты нанесли удары по Приморску и Гуляйполю.

Напомним, что ночью 13 мая российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области, и в результате атаки был поврежден многоквартирный дом и более 40 частных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КраматорскВзрыв