У Краматорську прогриміли вибухи

Вибухи у місті чули приблизно о 00:25, буквально за кілька хвилин після того, як в Донецькій області пролунали сигнали про загрозу повітряних атак.

Повідомляється про два вибухи, які чули жителі Краматорська.

Містян закликають залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

Зазначимо, що цієї ночі тривогу було оголошено і в багатьох інших областях, зокрема у Херсонській, Миколаївській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській.