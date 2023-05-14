Россияне из "Градов" обстреляли Запорожскую область: есть жертвы и повреждения инфраструктуры

Сегодня, 14 мая, военные РФ снова атаковали территории Запорожской области. На этот раз под удар попали гражданские дома и школа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам Ермака, в результате обстрела "Градами" села Приморское пострадал мужчина. Враг попал в частный дом.

Кроме того, россияне обстреляли Приморскую среднюю школу.

"Известно, что ранения получили трое гражданских и водитель скорой", - добавил он.

Напомним, сегодня россияне обстреляли из артиллерии Подолы Харьковской области.

РБК-Украина также писала о том, что враг сегодня также обстрелял Херсонскую область. В результате атаки погиб пожилой мужчина.

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