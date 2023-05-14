Обстрел Запорожской области: ОВА показала последствия
Сегодня, 14 мая, военные РФ снова атаковали территории Запорожской области. В результате атаки ранены четыре человека, среди них ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Запорожской областной военной администрации.
"Прифронтовые населенные пункты под вражеским огнем. В Гуляйполе удар пришелся рядом с медицинским учреждением. Есть разрушения", - сообщили в администрации.
Кроме того, по данным ОВА, в результате атаки по Приморскому есть пострадавшие. Во время прямого попадания в дом 30-летний мужчина получил минно-взрывные травмы, сейчас в тяжелом состоянии. Еще трое получили ранения, среди них 7-летняя девочка.
"Все пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения областного центра", - добавили в ОВА.
Напомним, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня сообщал, что россияне обстреляли Запорожскую область.
РБК-Украина также писала о том, что враг сегодня также обстрелял Херсонскую область. В результате атаки погиб пожилой мужчина.
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