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В Херсоне сообщают о взрывах

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Херсон, Воскресенье 14 мая 2023 15:52
В Херсоне сообщают о взрывах Фото: жители Херсона сообщают о взрывах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне в воскресенье, 14 мая, прогремели мощные взрывы. В области не объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители отмечают, что в Херсоне прогремела серия взрывов. Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 15:45

В Херсоне сообщают о взрывах

Стоит отметить, что российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Херсон и правобережную часть области. Россияне атакуют регион с левого берега Днепра, который находится под контролем РФ.

Как сообщалось, за минувшие сутки враг выпустил по Херсонской области 400 снарядов, в результате атак пострадали шесть человек.

Кроме того, сегодня оккупанты из артиллерии обстреляли Бериславский район. Из-за удара россиян погиб 64-летний мужчина, находившийся на огороде.

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