В Краматорске прогремели взрывы

В Краматорске Донецкой области после полуночи 15 мая прозвучали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрывы в городе слышали примерно в 00:25, буквально через несколько минут после того, как в Донецкой области раздались сигналы об угрозе воздушных атак.

Сообщается о двух взрывах, которые слышали жители Краматорска.

Горожан призывают оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Отметим, что этой ночью тревога была объявлена и во многих других областях, в частности в Херсонской, Николаевской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской.