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В Краматорске прогремели взрывы

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Краматорск, Понедельник 15 мая 2023 00:45
В Краматорске прогремели взрывы Фото: в Краматорске прозвучали взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Краматорске Донецкой области после полуночи 15 мая прозвучали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.

Взрывы в городе слышали примерно в 00:25, буквально через несколько минут после того, как в Донецкой области раздались сигналы об угрозе воздушных атак.

Сообщается о двух взрывах, которые слышали жители Краматорска.

Горожан призывают оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.

Отметим, что этой ночью тревога была объявлена и во многих других областях, в частности в Херсонской, Николаевской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской.

Ранее сообщалось, что 14 мая раздались мощные взрывы в Херсоне.

Напомним, что россияне обстреляли Запорожскую область из "Градов". При этом оккупанты нанесли удары по Приморску и Гуляйполю.

Напомним, что ночью 13 мая российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области, и в результате атаки был поврежден многоквартирный дом и более 40 частных.

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Краматорск Взрыв
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