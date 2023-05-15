В Краматорске прогремели взрывы
В Краматорске Донецкой области после полуночи 15 мая прозвучали взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственного корреспондента.
Взрывы в городе слышали примерно в 00:25, буквально через несколько минут после того, как в Донецкой области раздались сигналы об угрозе воздушных атак.
Сообщается о двух взрывах, которые слышали жители Краматорска.
Горожан призывают оставаться в укрытиях до отмены воздушной тревоги.
Отметим, что этой ночью тревога была объявлена и во многих других областях, в частности в Херсонской, Николаевской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской.
Ранее сообщалось, что 14 мая раздались мощные взрывы в Херсоне.
Напомним, что россияне обстреляли Запорожскую область из "Градов". При этом оккупанты нанесли удары по Приморску и Гуляйполю.
Напомним, что ночью 13 мая российские оккупанты нанесли удар по Краматорску Донецкой области, и в результате атаки был поврежден многоквартирный дом и более 40 частных.
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