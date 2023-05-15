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У Краматорську прогриміли вибухи

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Краматорськ, Понеділок 15 травня 2023 00:45
У Краматорську прогриміли вибухи Фото: у Краматорську пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Краматорську Донецької області після опівночі 15 травня пролунали вибухи. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Вибухи у місті чули приблизно о 00:25, буквально за кілька хвилин після того, як в Донецькій області пролунали сигнали про загрозу повітряних атак.

Повідомляється про два вибухи, які чули жителі Краматорська.

Містян закликають залишатися в укриттях до скасування повітряної тривоги.

Зазначимо, що цієї ночі тривогу було оголошено і в багатьох інших областях, зокрема у Херсонській, Миколаївській, Полтавській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській.

Раніше повідомлялося, що 14 травня пролунали потужні вибухи в Херсоні.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли Запорізьку область із "Градів". При цьому окупанти завдали ударів по Приморську та Гуляйполі.

Нагадаємо, що вночі 13 травня російські окупанти завдали удару по Краматорську Донецької області, і в результаті атаки було пошкоджено багатоквартирний будинок та понад 40 приватних.

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Краматорськ Вибух
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