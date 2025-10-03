Краматорск частично без света после взрыва, еще два города - полностью: что произошло

В Донецкой области на фоне угрозы баллистики прозвучали взрывы. В трех городах фиксируют проблемы со светом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram и "Суспільне Донбас" и главу Донецкой ОВА Вадима Филашкина в Telegram.
Воздушные силы в 19:12 предупредили, что для северо-восточных областей есть угроза применения баллистики с Воронежа.
Затем в сети появилась информация, что вКраматорске местные жители услышали взрыв. После этого в городе частично пропал свет.
Также проблемы с электроснабжением фиксируют в Славянске и Дружковке.
"Часть Донецкой области обесточена в результате вражеских обстрелов. В частности, без света остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска", - написал Филашкин.
Он отметил, что россияне продолжают целенаправленно атаковать критическую инфраструктуру и их мишенью стала энергетика.
"Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно возобновят электроснабжение", - добавил он.
Напомним, российские оккупанты последние дни усиленно атакуют объекты энергетической инфраструктуры Украины.
В частности, в среду, 1 октября, оккупанты ударили по энергообъекту в Славутиче Киевской области. Из-за этого на Чернобыльской АЭС произошел блэкаут.
Также серьезные проблемы со светом начались в Черниговской области, там действуют графики отключений света.
При этом сегодня, 3 октября, из-за большого количества ударов по энергообъекту в Шостке весь город остался без света.
Примечательно, что россияне начали атаковать украинскую энергетику на фоне похолодания по всей стране.