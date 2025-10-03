Краматорск частично без света после взрыва, еще два города - полностью: что произошло

Воздушные силы в 19:12 предупредили, что для северо-восточных областей есть угроза применения баллистики с Воронежа.

Затем в сети появилась информация, что вКраматорске местные жители услышали взрыв. После этого в городе частично пропал свет.

Также проблемы с электроснабжением фиксируют в Славянске и Дружковке.

Что сказал глава ОВА

"Часть Донецкой области обесточена в результате вражеских обстрелов. В частности, без света остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска", - написал Филашкин.

Он отметил, что россияне продолжают целенаправленно атаковать критическую инфраструктуру и их мишенью стала энергетика.

"Как только позволит ситуация с безопасностью, специалисты немедленно возобновят электроснабжение", - добавил он.