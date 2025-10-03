Краматорськ частково без світла після вибуху, ще два міста - повністю: що сталося

У Донецькій області на тлі загрози балістики пролунали вибухи. У трьох містах фіксують проблеми зі світлом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram і "Суспільне Донбас" та голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Telegram.
Повітряні сили о 19:12 попередили, що для північно-східних областей є загроза застосування балістики з Воронежа.
Потім у мережі з'явилася інформація, що у Краматорську місцеві жителі почули вибух. Після цього у місті частково зникло світло.
Також проблеми з електропостачанням фіксують у Слов'янську та Дружківці.
"Частина Донецької області знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, та деякі райони Краматорська", - написав Філашкін.
Він зазначив, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру та їх мішенню стала енергетика.
"Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", - додав він.
Нагадаємо, російські окупанти останніми днями посилено атакують об'єкти енергетичної інфраструктури України.
Зокрема, у середу, 1 жовтня, окупанти вдарили по енергооб'єкту в Славутичі Київської області. Через це на Чорнобильській АЕС стався блекаут.
Також серйозні проблеми зі світлом почалися в Чернігівській області, там діють графіки відключень світла.
При цьому сьогодні, 3 жовтня, через велику кількість ударів по енергооб'єкту в Шостці все місто залишилося без світла.
Примітно, що росіяни почали атакувати українську енергетику на тлі похолодання по всій країні.