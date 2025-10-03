Краматорськ частково без світла після вибуху, ще два міста - повністю: що сталося

Повітряні сили о 19:12 попередили, що для північно-східних областей є загроза застосування балістики з Воронежа.

Потім у мережі з'явилася інформація, що у Краматорську місцеві жителі почули вибух. Після цього у місті частково зникло світло.

Також проблеми з електропостачанням фіксують у Слов'янську та Дружківці.

Що сказав глава ОВА

"Частина Донецької області знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, та деякі райони Краматорська", - написав Філашкін.

Він зазначив, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру та їх мішенню стала енергетика.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, фахівці негайно відновлять електропостачання", - додав він.