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РФ и Китай терпят неудачи, пытаясь превзойти США в космической отрасли, - Bloomberg

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Понедельник 27 февраля 2023 21:17
РФ и Китай терпят неудачи, пытаясь превзойти США в космической отрасли, - Bloomberg Фото: РФ и Китай терпят неудачи пытаясь превзойти США в космической отрасли (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

После полномасштабного вторжения в Украину Китай начал сбавлять роль РФ в совместных космических проектах. Однако обе страны все равно пытаются конкурировать с США, хоть и регулярно терпят неудачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

После полномасштабного российского вторжения в Украину год назад Китай преуменьшает значение разговоров о космической оси Пекин-Москва, даже несмотря на то, что его дипломаты говорят, что отношения между двумя странами крепкие.

"Представители Китая на сентябрьском Международном астронавтическом конгрессе в Париже не говорили о России при обсуждении лунного проекта, и Россия часто не упоминается в сообщениях китайских СМИ о космической программе Пекина", - говорится в материале.

Китай стремится использовать свою космическую программу как инструмент мягкой силы, чтобы конкурировать с США, что является одной из причин, по которым Пекин и Москва планировали создать Международную лунную исследовательскую станцию.

В то время как почти 24 страны подписались под Artemis Accords (планом США по установлению правил деятельности в космосе, включая лунные станции), ни одна страна не присоединилась к Китаю и России по ILRS.

"Это соперничество между Китаем и США, и сейчас у США гораздо больше желающих партнеров, чем у Китая", - заявил преподаватель кафедры оборонных исследований Королевского колледжа Лондона Марк Хилборн.

Война против Украины стоила космическому агентству "Роскосмос" партнерства с Европейским космическим агентством, которое в апреле прекратило сотрудничество по нескольким месячным миссиям и приостановило проект по отправке космического корабля на Марс. Россия также потеряла бизнес OneWeb Ltd., поддерживаемая правительством Великобритании, индийской телекоммуникационной группой Bharti и японской SoftBank Group Corp.

Изоляция российской космической программы подчеркивает необходимость для Китая найти больше партнеров. Если единственным космическим партнером Китая является Россия, Пекину будет сложно противостоять усилиям США. Даже с помощью Китая способность России поддерживать свою космическую программу останется под вопросом. И, как и в других сферах сотрудничества с Китаем - от торговли до технологий - Россия становится все младшим партнером.

Напомним, что во время заседания Кабинет министров принял решение о прекращении соглашения между Украиной и Россией о сотрудничестве в сфере исследования космоса.

Во вторник, 9 августа, Россия запустила спутник дистанционного зондирования Хайям, названный в честь персидского поэта и философа XI века Омара Хайяма, ракетой "Союз" по космодрому Байконур в Казахстане.

Еще в мае 2022 года Россия хотела развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе наблюдать за войной в Украине.

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